Bauern-Shooter erobert die Charts, kickt Call of Duty vom Thron

Die Xbox-Charts haben einen neuen Anführer: Ein neuer Multiplayer-Shooter hat es geschafft, Call of Duty: Modern Warfare und andere Blockbuster vom Thron zu vertreiben. Die Spieler stürzen sich begeistert in die Bauernhof-Schlachten von Shotgun Farmers.

Shotgun Farmers: Spieler feiern Mais-Schießereien

Schießen, Waffen wachsen lassen, Hühner einsetzen - "Xbox One"-Spieler feiern zurzeit den Multiplayer-Shooter Shotgun Farmers. Mit seiner Beliebtheit gelang es dem Indie-Spiel sogar die Xbox-Charts (im Bereich Top paid Games) zu erorbern und Größen wie Call of Duty: Modern Warfare und Madden NFL 21 zu vertreiben.

Im unteren Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von Shotgun Farmers verschaffen, das kürzlich seine "Early Access"-Phase auf Steam verlassen hat und am 25. September 2020 offiziell für PC sowie Xbox One erschienen ist.

Liefert euch große Bauernhof-Schlachten!

In Shotgun Farmers könnt ihr euch mit bis zu zehn Spielern Deathmatches liefern. Darüber hinaus gibt es noch weitere Modi wie Horden-Abwehr oder Hühnchenjagd. Die Besonderheit bei Shotgun Farmers: Da ihr Saatgut verschießt, wächst dieses zu neuen Waffen heran, wenn ihr es im Boden einsetzt.

Ob der Multiplayer-Shooter auch für PS4 erscheinen wird, ist noch nicht bestätigt worden. Entwickler Megastorm Games LLC deutete in dieser Richtung aber schon etwas an.

