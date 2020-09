EA bewirbt Mikrotransaktionen in Kindermagazin - Spieler sind sauer

Fans sind wütend über FIFA-Werbung von EA. Bildquelle: Getty Images/ yayayoyo

Der Publisher Electronic Arts wird häufig für seinen Hang zu Mikrotransaktionen kritisiert. Jetzt werden die Ingame-Käufe in FIFA 21 sogar in einer Kinderzeitschrift beworben. Bei den Spielern kommt diese Entscheidung gar nicht gut an.

EA wird für FIFA-Werbung in Kinderzeitschrift kritisiert

Die britische Zeitschrift Smyths Toys richtet sich vor allem an Kinder. Der Publisher EA wird jetzt dafür kritisiert, genau dort Mikrotransaktionen zu bewerben.

Der Twitter-Account "FIFA21Mistakes" zeigt, wie die Werbeanzeige für FIFA 21 Ultimate Team aussieht. Dort wird in vier kinderleichten Schritten erklärt, wie die Spieler ihre Traummannschaft zusammenstellen können. Im zweiten Schritt sollen FIFA-Punkte zum Öffnen von Spieler-Packs "benutzt werden". In Wahrheit werden diese jedoch mit echtem Geld gekauft.

Ist EA oder die Zeitschrift schuld?

Auch auf Reddit wird die Werbung scharf kritisiert. "freakedmind" schreibt, dass es extrem verwerflich sei, den Kindern vorzuschlagen, die Punkte zu kaufen, um damit Packs zu öffnen. Dadurch würden Ingame-Käufe bereits bei jungen Spielern normalisiert. "fictionchris" vermutet jedoch, dass in diesem Fall der Herausgeber der Zeitschrift die Schuld trägt. So sei es Smyths Toys selbst, der die FIFA-Punkte verkauft und jetzt in der Zeitschrift bewirbt.

Mikrotransaktionen sind inzwischen so verbreitet, dass auch die Politik gezwungen wird einzugreifen. In Belgien werden Lootboxen bereits seit 2018 als Glücksspiel eingestuft und sind damit verboten. Auch in Großbritannien wird derzeit untersucht, ob die Zusatzkäufe weiterhin erlaubt sein sollen.

Welcher Publisher wärt ihr?

