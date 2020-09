Fantasy, Kämpfe, offene Wunderwelt - Genshin Impact erobert gerade die Gaming-Welt im Sturm.

Als letztes Jahr Genshin Impact das erste Mal gezeigt wurde, löste das Spiel mit seiner Gameplay-Formel einen Hype bei allen "Breath of the Wild"-Fans aus. Jetzt ist es endlich kostenlos für PC und PS4 erschienen - mit einem kleinen bis mittelgroßen Haken.

Genshin Impact - Spieler zahlen "einen hohen Preis" für Gratis-RPG

Nachdem sich "Nintendo Switch"-Spieler lange Zeit mit ihrem einzigartigen RPG-Meisterwerk The Legend of Zelda: Breath of the Wild brüsten konnten, haben PC- und PS4-Spieler nun mit Genshin Impact hoffentlich ein ebenbürtiges Spiel erhalten. Fantasy, Kämpfe, offene Wunderwelt - Genshin Impact bietet Story, Charakterentwicklung und Erkundung - und das alles kostenlos. Während PS4-Spieler das Spiel einfach über den PlayStation Store herunterladen können, müssen PC-Spieler dieses über Umwege über die offizielle Seite von Genshin Impact herunterladen.

So begeistert die Spieler das Internet auch mit Kommentaren, Bildern und Letsplays von Genshin Impact fluten, gibt es einen Wermutstropfen, bei dem noch nicht einschätzbar ist, wie sehr er den Spielspaß drücken wird. Es ist irgendwo logisch: Wo ein Gratis-Modell auftaucht, sind Mikrotransaktionen nicht weit entfernt. Beim "Breath of the Wild"-Klon ist das nicht anders.

Die Spieler können sich im RPG mit der Ingame-Währung Gacha-Lootboxen kaufen, die gute Waffen und Objekte enthalten können. Egal ob ihr euch das Geld jetzt hart verdient oder im Ingame-Shop kauft, die Gewinnwahrscheinlichkeit bei manchen Objekten ist mit 0,6 Prozent (via Owwya) so gering, dass ihr hier definitiv sehr viel Zeit oder sehr viel Geld investieren müsst.

Aktuell befindet sich die Gaming-Welt im "Genshin Impact"-Fieber, noch stören sich die Spieler nicht an den Mikrotranskationen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. Genshin Impact erschien heute kostenlos für PS4 und PC.