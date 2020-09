Xbox Series X: So schnell laden CoD: Warzone, Destiny 2 und Co.

Microsofts neue Konsole erschein am 10.November 2020.

Langsam werden die ersten Erfahrungsberichte zur Xbox Series X veröffentlicht. So verändern sich Ladezeiten und die Performance. Ein Vergleich der Xbox One X und der kommenden Konsole zeigt erstmals genaue Ladezeiten von Spielen.

Wie schnell ist die Xbox Series X?

Holt euch die Xbox Series X!

Xbox One X oder doch Xbox Series X? Diverse Verwirrungen wegen dieser ähnlichen Namen führte vor kurzem zu rasant steigenden Verkäufen der alten Microsoft-Konsole. Die ersten Tester der neuen Xbox haben es aber offensichtlich geschafft, die beiden auseinanderzuhalten und technisch detailliert zu vergleichen. Und wie es scheint, gibt es vor allem im Bereich der Ladezeiten ab November einen gewaltigen Sprung.

So schlagen sich die beiden Modelle bei verschiedenen Spielen. Quelle: theverge.com

Im obigen Bild lassen sich Vergleiche zwischen der aktuellen One X und der kommenden Series X im Hinblick auf die Ladezeiten erkennen. Dabei wurden jeweils insgesamt neun Spiele getestet.

Wie zu erwarten lädt die One X im Schnitt deutlich langsamer, im Falle von Sea of Thieves und Warframe müsst ihr hier aber sogar fünfmal so langen warten. Bei CoD: Warzone spart ihr dagegen nur fünf Sekunden.

Neben den Ladezeiten scheint auch die Performance verbessert worden zu sein. Wie TheVerge berichtet, sind auf der Series X im Fall von Destiny 2 zu keinem Zeitpunkt Einbrüche der Frame-Rate zu beobachten, ganz im Gegenteil zur Version auf der aktuellen Konsole.

Der direkte Vergleich macht deutlich, ihr könnt euch in Zukunft auf der Xbox Series X über wesentlich kürzere Ladezeiten freuen. Auch ein Spieleerlebnis ohne größere Ruckler sollte mit der Next-Gen möglich sein.