Nintendo Switch hat ein "geheimes Feature" - und die Fans wollen mehr

In den Joy-Cons der Switch ist ein "geheimes Feature" versteckt. Viele Fans kennen es jedoch nur deshalb nicht, weil Nintendo es kaum noch verwendet. Auf Reddit wünschen sich die Fans jetzt, dass sich das ändert.

Was können die Joy-Cons der Nintendo Switch?

Die Joy-Cons der Switch sind mehr als nur einfache Controller. Sie können Sounds und sogar ganze Musikstücke abspielen. Der Reddit-Nutzer "Jabbam" fordert jetzt, dass dieses Feature in mehr Spielen Anwendung findet.

Bisher wird es so selten genutzt, dass einige Spieler in den Kommentaren gar nicht von seiner Existenz wussten. In Super Mario Party wurde beispielsweise ein kurzer Ton gespielt, sobald eure Runde beginnt. Neben anderen wenigen Ausnahmen wie Mario Kart 8 Deluxe seien die Joy-Cons jedoch still. Dabei wurde das gleiche Feature auf der Wii äußerst erfolgreich verwendet.

"Jabbam" schreibt, dass der Controller in Silent Hill: Shattered Memories dafür genutzt wurde, um Gesprächen am Telefon zu lauschen. In Wii Party wurde mit ihnen Verstecken gespielt. In beiden Fällen haben die Controller einen eigenen Mehrwert ins Spiel gebracht.

Joy-Cons bleiben meistens still

Besonders aufgefallen sei dies in Super Mario 3D All-Stars. In der Wii-Version von Super Mario Galaxy ertönt ein Geräusch, wenn ihr einen Drehsprung durchführt. Die Joy-Cons geben keinen Ton von sich, obwohl sie problemlos dazu in der Lage wären.

Der Post hat auf Reddit bereits die Zustimmung von mehr als 12.000 Nutzern erhalten. "Jabbam" zeigt in den Kommentaren außerdem, zu was die Joy-Cons fähig sind. So können sie sogar ganze Musikstücke wie das Kirby-Theme spielen.

Die Joy-Cons der Nintendo Switch können Geräusche und Musikstücke abspielen. Viele Spiele auf der Nintendo-Konsole nutzen dies jedoch überhaupt nicht. Habt ihr von dem "geheimen Feature" gewusst? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns in die Kommentare.