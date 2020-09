AC Valhalla - Ubisoft baut wichtigen Fan-Orden ins Spiel ein

Die AC Sisterhood ist jetzt Teil von Assassin's Creed: Valhalla.

Heute gab Entwickler Ubisoft bekannt, dass der Fan-Orden AC Sisterhood im kommenden Assassin's Creed Valhalla verewigt wird. Das stellt vor allem nach dem firmeninternen Sexismus-Debakel ein wichtiges Zeichen dar, auf das hoffentlich weitere gute Taten rund um das "Assassin's Creed"-Universum folgen werden.

Heute verkündete Entwickler Ubisoft auf Twitter, dass die feministische Fan-Bewegung AC Sisterhood Teil von AC Valhalla sein wird. Mitglieder und Interessierte können ihren Spielcharakter das zugehörige Schlangen-Symbol als Tattoo tragen lassen. Das Logo selbst stammt vom Ubisoft-Designer Sebastian Dell’Aria, der es zusammen mit der Bewegung erstellt hat. Laut Ubisoft soll das Logo auch in einer Stadt im Spiel zu finden sein. Die Integration stellt ein positives Zeichen dar, das auf einen Sexismus-Skandal bei Ubisoft folgt.

Today, we’re happy to reveal that the #ACSisterhood crest will be available as a tattoo in #AssassinsCreed Valhalla!



This collaboration between our community and development team brings a momentous community effort into our game. So grateful to all those who made this possible! pic.twitter.com/UibnFUwev5