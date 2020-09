Next-Gen noch nicht am Ende: Xbox Series X wird nicht die letzte Microsoft-Konsole

Microsoft plant nach der Xbox Series X und Xbox Series S noch weitere Konsolen.

Anscheinend müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass mit der Xbox Series X die letzte echte Konsolengeneration eingeläutet wird: Xbox-Chef Phil Spencer hat zu verstehen gegeben, dass weitere Konsolen folgen werden.

Die neue Konsolengeneration steht vor der Tür – und wie genau sich die Industrie in der Zukunft entwickeln wird, ist noch unklar. Doch Xbox Chef Phil Spencer hat nun zumindest bereits angekündigt, dass die Xbox Series X keinesfalls die letzte Microsoft-Konsole sein wird.

Hier könnt ihr die Xbox Series S vorbestellen:

Xbox Series X und S bei Amazon

Die Xbox Series X wird nicht die letzte Microsoft-Konsole

Während sich Xbox in der Vergangenheit mehr und mehr in Richtung des Streaming-Markts entwickelt hat und mit XCloud und dem Xbox Game Pass stärker auf eine breitere Geräte-Basis setzen wird, sind die Konsolen offensichtlich dennoch noch nicht am Ende ihrer Laufbahn angekommen.

Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview bestätigt, dass er die Xbox Series X nicht als die letzte Konsole sieht, sondern weitere Konsolen-Hardware in der Zukunft erwartet.

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle Informationen zum Vorbestellen der Xbox Series X.

Was kommt nach der Xbox Series X?

Vor dem Start der Xbox Series X sind natürlich noch keinerlei Informationen über eine mögliche Folge-Generation an Konsolen verfügbar. Auch Spekulationen sind zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich rar gesät, da sich erst noch zeigen muss, wie die Xbox Series X und die Xbox Series S in der Gaming-Community aufgenommen werden.

Falls sich der Streaming-Service XCloud und der Xbox Game Pass im Laufe dieser Generation als große Erfolge herausstellen, wird Microsoft diesen Weg allerdings sicherlich weitergehen und verstärkt auf Streaming-Angebote setzen.

Gleichzeitig würde das Konsolenmodell aber wohl trotzdem nicht sofort eingestampft werden. Ob Spencer mit seiner Äußerung womöglich auf ein Generationsupdate wie die Xbox One X abzielt oder eine völlig neue Konsole meint, ist aber noch nicht klar.

Auch wenn die neue Konsolengeneration noch gar nicht hier ist, könnt ihr euch aber also anscheinend schon einmal darauf einstellen, dass weitere Hardware folgen wird. Wie sagt man so schön? Nach dem "Next Gen"-Konsolenstart ist eben vor dem "Next Gen"-Konsolenstart.

Wir erraten eure Persönlichkeit an euren Spielegewohnheiten!

Welchen Weg wird Microsoft nach der Xbox Series X einschlagen? Seid ihr mehr an dem Streaming-Konzept oder an klassischen Konsolen interessiert? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!