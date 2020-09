Kostenlose PS5-Upgrades: Ihr verliert vielleicht eure PS4-Speicherstände

PS5-Upgrade und dann vom Anfang beginnen? Das wird bei einigen Spielen der Fall sein.

Kostenlose PS5-Upgrades für die PS4-Version eurer Spiele sind eine wirklich tolle Aktion. Doch was nützt diese, wenn ihr dabei eure Speicherstände verliert? Das wird bei einigen Games leider der Fall sein.

Dass eure Speicherstände bei einem PS5-Upgrade auf der PS4 zurückbleiben müssen, bestätigt jetzt als erster "Yakuza: Like a Dragon"-Entwickler RGG Studios auf Twitter:

To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.



Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game.