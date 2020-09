PS Plus: Auf diese Gratis-Spiele könnt ihr euch im Oktober freuen

Die Auswahl für den Oktober steht fest. Es warten erneut zwei Gratis-Games auf "PS Plus"-Abonnenten.

Es ist mal wieder soweit: Sony hat die Gratis-Spiele für den Oktober bekannt gegeben. "PS Plus"-Mitglieder können sich auf rasante Rennspiel-Action und ein düsteres Rollenspiel-Abenteuer freuen.

Das sind die "PS Plus"-Spiele im Oktober

Jeden Monat erhalten "PS Plus"-Abonnenten die Möglichkeit, zwei Gratis-Games herunterzuladen. Für den Oktober warten gleich zwei große Kracher in den Startlöchern. Zum einen können sich Rennsport-Freunde auf einen Ableger des wohl beliebtesten Rennspiel-Franchises stürzen.

Zum anderen müsst ihr in einer düsteren Rollenspielwelt euren niedersten Gelüsten widerstehen – oder auch nicht, ihr entscheidet euren Weg. Und das sind die kostenlosen Spiele im Oktober:

PS Plus-Mitglieder können sich die beiden Spiele ab dem 06. Oktober kostenlos im PlayStation-Store herunterladen.

Mit Need for Speed: Payback und Vampyr bietet Sony den Abonnenten von PS Plus eine gelungene Mischung an Spielspaß. Obendrein gibt es wie immer einen Multiplayer-Zugang und exklusive Rabatte im Sale.