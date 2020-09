Kein Kannibalen-Papst mehr: Mittelalter-RPG entfernt über 30 abstruse Fehler

Mittelalter-RPG entfernt Fehler. Bildquelle: Getty Images/ davidf/ cako74

In einem neuen Mittelalter-RPG könnt ihr verrückte Geschichten erleben. Da ein Papst mit Vorliebe für Menschenfleisch jedoch nicht unbedingt historisch korrekt ist, haben die Entwickler jetzt einige Änderungen vorgenommen.

Kannibalen-Papst wird aus Mittelalter-RPG entfernt

Die Patch-Notes für Crusader Kings 3 klingen für Außenstehende wie aus einem Fiebertraum. Ein Reddit-Post von "AsaTJ" macht sich jetzt die Mühe, die verrückten Änderungen auf lustige Weise zu erklären.

Am wichtigsten ist natürlich, dass der Papst zukünftig nicht mehr öffentlich zum Kannibalen werden kann. Hinter den verschlossenen Türen des Petersdoms weiß natürlich weiterhin niemand, was (oder wen) der heilige Vater gerne verspeist. Eigentlich wäre es nur gerecht. Ein anderer Reddit-Nutzer hat schließlich selbst bereits mehrere Kriege geführt um letztendlich den Papst essen zu können.

Damit enden die verrückten Fehler jedoch noch nicht. So wird es zukünftig unmöglich sein, philosophische Diskussionen mit Kleinkindern zu führen. Wenn ihr keine Lust mehr auf die Bälger habt, könnt ihr außerdem nicht länger einen Gefangenen dazu zwingen, auf sie aufzupassen. Die Folter im Kerker ist schließlich schon schlimm genug.

"Nord-Koreo"-Modus in Crusader Kings 3 wird verboten

Auch dem sogenannten "Nord Korea"-Modus geht es mit dem Update an den Kragen. Es gibt nun härtere Strafen, wenn ihr versucht, jede Burg auf der Welt selbst zu besitzen, anstatt sie an Vasallen abzugeben.

Die Künstliche Intelligenz wird ebenfalls verbessert. Die befreundeten Herrscher hatten zuvor deutlich zu viel Spaß dabei zuzusehen, wie eure Armee niedergemetzelt wurde, während sie selbst an der Seitenlinie zuschauen.

Erkennt das Spiel an den selbst gebauten Redakteuren!

Crusader Kings 3 bekommt ein erstes Update, in dem viele abstruse Fehler behoben werden.