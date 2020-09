Zelda, Minecraft, WoW: PC-Spiel will alles sein, Spieler lieben es

Craftopia will nahezu jedes Gameplay bieten - und laut vielen Fans scheint das auch zu klappen.

Zelda, Minecraft, WoW - Ein neues Steam-Spiel will den PC-Spielern alles bieten und das kommt anscheinend sehr gut an. Bei so hohen Vorsätzen verwundert es dennoch nicht, dass das Alles-Spiel nicht fehlerfrei läuft.

Craftopia: PC-Spieler lieben Alles-Spiel - trotz Fehlern

Game-Klone sind keine Seltenheit mehr, viele Entwickler versuchen mittlerweile Spieler für sich zu gewinnen, indem sie Erfolgsmodelle aus Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Minecraft oder World of Warcraft kopieren. Das PC-Spiel Craftopia stellt dabei aber ein völlig neues Kaliber da.

Multiplayer, Open World, Farming, Crafting, Tiere fangen und züchten, Maschinenbau, Rollenspiel, Fahrzeuge fahren, Dungeons erkunden, sich über die Zeitalter entwickeln und Fischen - der japanische Entwickler Pocket Pair hat strenggenommen jedes beliebte Genre und Gameplay in Craftopia eingebaut.

Was auf dem ersten Blick wie ein vorprogrammiertes Desaster klingt, scheint bei den Fans aber gut anzukommen. Craftopia verzeichnet über 6.500 Rezensionen, 84 Prozent bewerten das Spiel positiv - und das obwohl es sich noch in der "Early Access"-Phase befindet und viele Fehler aufweist. Zudem berichten viele Kritiker, dass bestimmte Features noch nicht funktionieren würden und die Performance des Multiplayers zu wünschen übrig ließe.

Craftopia erschien am 4. September 2020 auf Steam. Eine Gaming-Offenbarung oder ein Blender? Aktuell lässt sich das schwierig sagen, Craftopia ist unfertig, aber viele Fans lieben es. Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler das fertige Spiel bewerten werden und ob der Entwickler alle Versprechen einlösen können wird.