Red Dead Online: Härtester Gangster hat uns sein Geheimnis verraten

Der Spieler Seppel-1977 hat nicht nur einen Höllen-Rekord in Red Dead Online gebrochen, er ist jetzt quasi unerreichbar für andere Spieler.

Red Dead Online ist der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2.

Update vom 30. September 2020, 13 Uhr 1

Kürzlich berichteten wir über einen Spieler in Red Dead Online, der von der Community für einen unglaublich beeindruckenden, aber auch sehr traurigen Rekord gefeiert worden ist. Damit haben wir einen Gangster herausgefordert, der diese Leistung mit Leichtigkeit in Red Dead Online überbieten kann.

Red Dead Online gilt als "äußerst harter" Multiplayer, nicht weil er sonderlich schwer ist, sondern weil Entwickler Rockstar ihn gegenüber GTA Online stark vernachlässigt und kaum neue Inhalte anbietet. Die übrigen Fans müssen somit kreativ und stark sein, um Spaß in Red Dead Online zu haben. Deshalb ist es erstaunlich und gleichzeitig bemitleidenswert, dass es Spieler gibt, die seit 365 Tagen ununterbrochen tägliche Herausforderungen absolvieren.

Ein Witz, wie uns Spieler Seppel-1977 erklärt. Er kann diesen Höllen-Rekord mit Leichtigkeit überbieten: Sein Charakter hält die Serie der täglichen Herausforderungen seit mittlerweile 502 Tagen. Das entsprechende Beweisfoto hat er uns zukommen lassen - und das Geheimnis seines Durchhaltevermögens.

Eine beeindruckende Leistung in Red Dead Online: Ein spieletipps-Leser lässt die Herausforderungsserie seit fast zwei Jahren nicht abreißen. Quelle: Seppel-1977.

Wir wollten wissen, wie er das geschafft hat. Der 43-jährige Fan gesteht selbst ein, dass es nicht einfach gewesen sei. Sein Geheimnis sind zwei Antriebe.

„Anfänglich war mir das Gold wichtig. Es gibt keine leichtere Möglichkeit an Gold zu kommen. Es ist auch keine Kunst, einmal am Tag für fünf Minuten die PS zu starten, um kurz eine Tägliche zu machen. Da ich das aber äußerst ungerne alleine mache und ich eine Kollegin habe, die genau so bekloppt ist, steigerten wir uns da gegenseitig rein. Leider hatte sie zwischendurch einmal Pech und es wurde die Tägliche nicht gewertet. Sonst hätte sie genauso viele wie ich“, schreibt er.

„Es gab Zeiten, da waren die Täglichen besonders schwer. Beispiel: Du solltest 3 Hasen häuten und es gab einfach keine (...) Alle sieben zu schaffen war fast ausgeschlossen. Das hat Frust gebracht. Die Spielabbrüche und die langen Ladezeiten, gar nicht erst zu erwähnen. Ich denke das zu überstehen, lag mit an Nenmcil (meiner Kollegin). Wir haben uns gegenseitig angestachelt und nicht eingesehen, das leichte Gold liegen zu lassen. Inzwischen brauchen wir das Gold nicht mehr. (Habe über 1800) Jetzt geht es ums Prinzip. Ich muss auf jeden Fall zugeben, alleine hätte ich es nicht geschafft.“