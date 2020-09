PS5-Desaster: Einige Vorbesteller müssen länger als Direktkäufer warten

Wofür eigentlich Vorbestellungen, wenn die PS5 dann doch nicht pünktlich zum Release kommt?

Das Desater um die Vorbestellungen der PS5 geht in eine weitere Runde. Nachdem Amazon seine Kunden bereits vorwarnte, ziehen jetzt weitere Online-Shops nach und alarmieren mit extrem langen Wartezeiten.

Update von Mandy Strebe am 30. Septemeber 2020 - 12:41 Uhr:

PS5-Vorbesteller müssen bis 2021 warten

Es hagelt erneut schlechte Neuigkeiten zu den Vorbestellungen der PS5. Wie durch VideoGamesChronicle jetzt bekannt wird, hat der irische Online-Shop von GameStop seine Kunden in einer Email darüber informiert, dass die PS5 nicht pünktlich zum Release geliefert würde. Die Wartezeit könne sich dabei bis 2021 ziehen.

Die Gründe dafür nennt GameStop nicht. Sie schreiben, dass es sich ihrer Kontrolle entziehe. Vorbesteller der Konsole hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder könnten sie weiterhin auf die Lieferung warten, mit dem Risiko diese erst 2021 zu erhalten. Oder sie können eine Stornierung mit Rückerstattung des Kaufpreises vornehmen.

Bereits davor habe Sony damit begonnen, englische Händler darüber zu informieren, dass die Auslieferungen der Konsolen nicht pünktlich zur Veröffentlichung gewährleitset werden könne. Wie es für Vorbesteller bei deutschen Online-Händlern aussieht, kann noch nicht gesagt werden.

Originalmeldung vom 21. September 2020 - 12:03 Uhr:

Müssen Vorbesteller länger auf die PS5 warten?

Nachdem Sony endlich den Preis und das Releasedatum der PlayStation 5 bekannt gegeben hat, wollen sich die Fans eine Konsole sichern. Was liegt also näher, also sie bei Amazon vorzubestellen. Jetzt warnt der Händler allerdings, dass einige Spieler zum Launch trotzdem ohne PS5 dastehen könnten.

Wie The Verge berichtet, verschickt Amazon Warnungen an zahlreiche Vorbesteller. Darin heißt es, dass die Konsole aufgrund der hohen Nachfrage erst nach dem Launch eintreffen könnte. Es werde jedoch daran gearbeitet, die Bestellung so schnell wie möglich zuzustellen.

Bildquelle: The Verge

Amazon warnt Vorbesteller der PS5

Anhand dem Wortlaut der Mail klingt es ganz so, als wüsste Amazon selbst noch nicht genau, wie viele Konsolen letztendlich zur Verfügung stehen. Um Beschwerden zu verhindern werden jetzt bereits Warnungen ausgesendet. Es ist jedoch durchaus möglich, dass die Engpässe nur in Teilen der USA bestehen und der Launch in Deutschland ohne Probleme ablaufen wird.

Der Händler scheint sich allerdings sicher zu sein, dass Fans früher oder später eine PS5 in Händen halten werden. Auch The Verge merkt an, dass Amazon einer der ersten Händler sein dürfte, der zusätzliche Konsolen erhält. Wenn ihr jedoch unbedingt direkt zum Launch zocken wollt, solltet ihr euch vielleicht eine Alternative suchen.

Fans, die die PlayStation 5 auf Amazon vorbestellt haben, müssen sich vielleicht länger gedulden. Immerhin versendet der Händler E-Mails, um die Spieler zu warnen.