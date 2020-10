Skyrim-Vorgänger der Fans zeigt Bethesda, wie Spiele auszusehen haben

Skyrim-Vorgänger wird von den Fans deutlich verbessert.

Ein aufwendiges Fan-Projekt will den Skyrim-Vorgänger Oblivion von Grund auf überarbeiten. Hier erfahrt ihr, was Skyblivion bereits jetzt zu bieten hat und ob ihr vielleicht sogar bei der Entwicklung helfen könnt.

Wie wird Oblivion zu Skyrim?

Das Fan-Projekt Skyblivion will The The Scrolls 4: Oblivion in neuem Glanz erstrahlen lassen.In einem ausführlichen Update-Video erklären die Entwickler jetzt, wie sie das Original nicht nur schöner, sondern auch besser machen wollen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Amazon ansehen.

Jedes Element in Skyblivion wird dabei von Grund auf neu entwickelt. Keine leichte Aufgabe, schließlich ist Cyrodiil sogar größer, als Skyrim. Ein zentrales Element sei es außerdem, das Gefühl der Welt einzufangen. Egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit ihr spielt, in Cyrodiil scheine immer die Sonne, das Gras sei grün und die Welt wirkt perfekt.

In dem Fan-Projekt sollen diese Elemente noch stärker herausgearbeitet werden. So ließ die automatisch generierte Welt aus Oblivion viel zu wünschen übrig. Dies wollen die Hobby-Entwickler verbessern, indem sie jedes Gebiet mit einem einzigartigen Ökosystem ausstatten.

Erstes Gebiet in Skyblivion ist fertig

Im fertigen Spiel sollt ihr dafür belohnt werden, die Welt zu erkunden. Dafür wurden zahlreiche Schätze versteckt, die nur die besten Entdecker finden werden. Laut den Entwicklern wurde nun ein erstes Gebiet fertiggestellt. Von nun an soll verstärkt daran gearbeitet werden, die zahlreichen Innenräume, wie Läden, Gilden und Wohnhäuser zu modellieren.

Damit enden die Arbeiten natürlich noch nicht. Schließlich müssen auch Monster, Charaktere, Quests, Waffen und Rüstungen vollständig überarbeitet werden. Wenn ihr Erfahrung mit der Entwicklung von Spielen habt, könnt ihr auf der offiziellen Website des Projekts eure Hilfe anbieten.

Skyblivion ist außerdem nicht das einzige Fan-Projekt, dass einen Ableger der "The Elder Scrolls"-Reihe verbessern will. Skywind hat mit einem Gameplay-Video gezeigt, dass die Fans inzwischen bessere Spiele entwickeln können als Bethesda selbst..

Das Fan-Projekt Skyblivion will Oblivion mit Skyrim verbinden. Die Entwickler stehen jedoch noch vor einer ganze Menge Arbeit. Was sagt ihr zu den ersten Ergebnissen?