Spider-Man: Auf der PlayStation 5 hat Peter Parker ein anderes Gesicht

Jünger und auffällig anders: An das neue Gesicht von Peter Parker müssen sich Fans gewöhnen.

Spider-Man kommt auf die PlayStation 5 und erhält nicht nur ein paar grafische Verbesserungen. Zusätzlich gibt es für Protagonist Peter Parker gleich ein ganz neues Gesicht.

Mit der PlayStation 5 schwingt sich Spider-Man ein weiteres Mal durch New York City: Insomniacs PS4-Spiel erhält auf der nächsten Konsolengeneration eine Remastered-Version. In einem neuen Eintrag auf dem PlayStation Blog verraten die Entwickler, welche Neuerungen euch erwarten. Ein Detail sticht dabei ganz besonders hervor.

Dank der stärkeren Leistung der PlayStation 5 gibt es in der Neuauflage verbesserte Texturen, Raytracing-Reflexionen und Umgebungsschatten, detailliertere Charaktermodelle und optional einen Performance-Modus. Letzterer ermöglicht das Spielen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Die vermeintlich auffälligste Änderung ist aber eine andere: Peter Parker, Protagonist des Spiels, erhält in der Remastered-Version ein anderes Gesicht. Im Original hat John Bubniak dem PS4-Peter sein Gesicht geliehen, jetzt übernimmt Ben Jordan. Im Spiel sieht das folgendermaßen aus:

Eine drastische Veränderung, die aber laut Insomniac Games einen guten Grund hat. Jordan wurde ausgewählt, um eine bessere Gesichtsübereinstimmung mit dem Synchronsprecher Yuri Lowenthal zu erzielen. Dieser äußert auf Twitter Verständnis für die Entscheidung:

Guys. It’s my face’s fault. The stupid stupid bones in my face. Blame my bones. https://t.co/VUES1jQLC5

Bei den Fans kommt die Änderung zwiegespalten an. Einige verstehen zwar die Begründung, finden aber dennoch, dass Peter nun viel zu jung aussieht. Andere wiederum finden, dass dieser Peter Parker nun ein Stück weit Tom Holland, dem Schauspieler von Peter Parker in den aktuellen "Spider-Man"-Filmen, ähnelt.

A face change this drastic isn't a next-gen performance. He looks younger than Miles now. It's incredible uncanny compared to the other actors. MJ looks older than him. pic.twitter.com/nOAAtviybR