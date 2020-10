Nach “Fall Guys“-Horror: Among Us lässt jetzt auch die Hüllen fallen

Wie sieht wohl das Innenleben der "Among Us"-Charaktere aus?

Ihr habt Albträume von dem Monster-Skelett der Fall Guys? In Among Us schleichen sich zwar gemeine Betrüger unter die Crew, deren Innenleben ist aber weitaus harmloser.

Update von Mandy Strebe am 03. Oktober 2020 - 09:00 Uhr:

"Among Us"-Innenleben: Eine weniger überraschende Enthüllung

Nachdem die Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout auf Bitten der Community das Innenleben der possierlichen Gestalten offenbart haben, war der Blick auf die knallbunten Wesen für immer verändert. Denn in Wirklichkeit sind sie schaurige Monster.

Ein User auf Reddit hat das "Fall Guys"-Innenleben jetzt zum Anlass genommen, das Skelett der "Among Us"-Figuren zu gestalten. Betitelt ist sein Posting mit „Among Us ist sehr kompliziert“, ja von wegen:

Für Spieler des Deduktionsspiels dürfte diese Enthüllung allerdings wenig überraschend sein. In dem Online-Multiplayer ist es in der Rolle des Betrügers die Aufgabe, andere Crewmitglieder unbemerkt zu töten. Dabei werden die Opfer unschön in zwei Hälften geteilt, was den einzelnen Knochen im Inneren des Körpers zeigt.

Das simple Charakterdesign und Innenleben sind im direkten Vergleich zu den versteckten Fall Guys-Monstern auf jeden Fall witzig anzusehen.

Originalmeldung vom 30. September 2020 - 16:07 Uhr:

Entwickler Mediatonic hat alle Fans des Überraschungserfolgs Fall Guys mit einem Tweet bis ins Mark getroffen – denn die veröffentlichten Bilder des Senior Concept Artists, Tudor Morris, verändern so ziemlich alles, was ihr bisher über die süßen Bohnen zu wissen glaubtet.

Holt euch hier noch schnell Fall Guys im PS-Store, bevor ihr von den Anatomie-Bildern Alpträume bekommt:

Fall Guys: Süßes Aussehen, Horror-Innenleben

Angesichts der Zeichnungen von Tudor Morris müsst ihr euch nun wohl oder übel damit abfinden, dass die kleinen Bohnen in Fall Guys nicht etwa einfach aus nicht näher beschriebener, knuddelweicher Gelatine bestehen – stattdessen besitzen die Fall Guys ein groteskes Knochenskelett, das einem mutierten Geier ähnlich sieht. Auch die neuen Größenangaben sind ziemlich gruselig, denn laut Morris sind die Fall Guys stattliche 1,83 m groß, was ihnen zusätzlich eine deutlich bedrohlichere Ausstrahlung gibt. Ich hatte sie mir vorher persönlich immer ungefähr in Meerschweinchengröße vorgestellt…

Abgerundet wird das "Fall Guys Anatomie"-Trauma dann noch von den Augen: Während das Skelett der Bohnen schon absolut alptraumhaft genug ist, haben sie scheinbar auch noch Teleskopstielaugen, die entfernt an eine bizarre Horror-Version von SpongeBobs Schnecke Gary erinnern.

Well, you asked for it...



This is official lore now



Remember:



• Human shown for scale

• Fall Guys are 183cm (6ft)

• This Fall Guy is happy, look into his eyes

• We can't take it back



Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist:https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 23, 2020

"Fall Guys"-Studio beweist Humor

Der Twitter-Account von Fall Guys hat mit dieser unerwarteten Anatomie-Studie auf jeden Fall sowohl für Wirbel gesorgt als auch eine Menge Humor bewiesen: Das Bild wurde nämlich überhaupt erst nach einer Abstimmung und mit einer deutlichen Warnung veröffentlicht, dass es sich danach nicht mehr zurücknehmen ließe.

Nachdem die Community wie erwartet mit gemischten Gefühlen auf die Bilder reagiert hatte, schob der Account zusätzlich noch eine weitere Anatomie-Zeichnung nach, dieses Mal von Principal Concept Artist Ash Kerins.

The dev team is divided



Principal Concept Artist, @Ash_Kerins, suggests that this is the true anatomy of a Fall Guy



I guess we'll never know for certain pic.twitter.com/DN5M9JLoC5 — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 24, 2020

Diese Darstellung entspricht definitiv schon eher dem Bild, das die meisten von den kleinen Bohnen hatten. Aber wie der Twitter-Account bereits angekündigt hat: Das "Geier Skelett Gary"-Bild lässt sich nicht mehr zurücknehmen. Und bei jeder neuen Runde Fall Guys wird nun ein leiser Verdacht mitschwingen, welche Anatomie sich tatsächlich unter den knuffigen Kostümen verbirgt...

Apropos Horror: Könntet ihr dieses Horror-Szenario überleben? Findet es in unserem Quiz heraus!

