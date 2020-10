Demon's Souls erscheint zum Launch der PS5.

Das "Demon's Souls" Remake für die PS5 wird nach dem vielversprechenden Trailer schon mit voller Vorfreude erwartet. Allerdings werdet ihr euch bei der Grafikleistung auf einen Kompromiss einstellen müssen.

Demon's Souls wird euch auf der PS5 mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad ohne Frage alles abverlangen – und dabei auch noch richtig gut aussehen. In Bezug auf die Grafikleistung des Remakes werdet ihr euch allerdings trotzdem zwischen zwei Modi entscheiden müssen.

Hier könnt ihr euch Demon’s Souls vorbestellen:

Demon’s Souls bei Amazon!

Demon's Souls auf der PS5: 4K oder Extra-FPS?

Demon's Souls wird zum Launch der PS5 exklusiv für Sonys "Next Gen"-Konsole erscheinen – und ihr werdet beim Zocken zwischen zwei Grafik-Modi wählen können: Entweder entscheidet ihr euch für den 4K-Modus oder den sogenannten "High Frame Rate"-Modus.

Diese beiden Grafik-Modi werden auf der offiziellen Seite des Games im PlayStation-Store erwähnt und beweisen, dass die kontroverse Gaming-Diskussion "Auflösung vs. Frame Rates" auch der PS5 weiterhin ein Thema sein wird. Wollt ihr die schicke Grafik lieber in 4K genießen oder ist es euch wichtiger, alle Bewegungen so flüssig wie möglich dargestellt zu sehen?

Demons's Souls: Schwierige Entscheidung für "Next Gen"-Gamer

Einerseits ist es selbstverständlich positiv, dass euch die Entwickler vom "Demon's Souls"-Remake die Wahl zwischen der 4K-Auflösung und dem Modus mit einer höheren und damit flüssigeren Frame Rate lassen. Besonders bei einem Spiel wie Demon's Souls, bei dem es auf punktgenaue Reflexe und Bewegungen ankommt, ist diese Wahlmöglichkeit sinnvoll.

Andererseits wäre es natürlich gerade zum Start der neuen Konsolengeneration besonders schön gewesen, wenn ihr euch nicht mehr zwischen den beiden Modi entscheiden müsstet – sondern ganz einfach beides haben könntet. Die Aussicht auf eine 4K-Auflösung zusammen mit einer butterweichen Frame Rate würde die Vorfreude auf das Spiel sicherlich noch weiter in die Höhe schnellen lassen.

Wie gut ist euer Tasten-Gedächtnis? Testet euer Gaming-Wissen in unserem Quiz!

Was haltet ihr von den beiden Grafik-Modi des "Demon's Souls"-Remakes? Werdet ihr euch für die höhere Auflösung oder die höheren Frame Rates entscheiden? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!