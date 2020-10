Skyrim: YouTuber füllt die ganze Welt mit Käse

Der YouTuber "Doug Doug" mag Skyrim und Käse.

Selbst nach neun Jahren lassen sich in der Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim noch neue Abenteuer erleben. Ein YouTuber versucht jetzt Himmelsrand zu retten, indem er das ganze Land mit Käse bedeckt.

In Skyrim gibt es zu wenig Käse!

Der YouTuber "Doug Doug" behauptet von sich selbst, dass er Probleme löst, die eigentlich niemand hat. In seinem neusten Video wird dies auch sofort deutlich. Er versucht die Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim komplett mit Käse zu bedecken.

The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Amazon ansehen.

Ihr habt richtig gehört. In jeder Sekunde, in der sich "Doug Doug" durch Himmelsrand bewegt, erscheinen zehn Laib Käse hinter ihm. Damit ist das Vorhaben jedoch noch nicht verrückt genug. Das Video ist nämlich auch eine (ziemlich verfrühte) Weihnachtsgeschichte, in der der Weihnachtsmann seine Klamotten zurückbekommen muss.

Die Quests des Spiels werden durch den zusätzlichen Käse nicht gerade erleichtert. Kleine Häuser werden lediglich überschwemmt und auch der Jarl von Weißlauf ist irgendwann kaum noch zu verstehen. Aufgrund der verrückten Physik von Skyrim verletzen ihn die herumfliegenden Laibe sogar.

In einem Fall hilft ihm die Lawine aus Käse allerdings. Nachdem er ins Verlies geworfen wurde, glitcht er mithilfe der Laibe durch das Gitter in die Freiheit. "Doug Doug" benutzt außerdem einige Mods, die ihn ein weihnachtliches "Ho Ho Ho" als Drachenschrei verwenden lassen.

Das Video endet schließlich mit feierlichen Klängen. Der YouTuber schwingt sich auf sein fliegendes Rentier und lässt dabei sekündlich mehrere Kilo Käse fallen. Frohe Weihnachten.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Ein YouTuber macht es sich zur Aufgabe, jeden Flecken in The Elder Scrolls 5: Skyrim mit Käse zu bedecken. Was sagt ihr zu dieser ungewöhnlichen Weihnachtsgeschichte. Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.