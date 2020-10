Der Oktober hält sich noch zurück mit den ganz großen Releases - außer beim Fußball. EAs alljährlicher Kassenschlager geht auch dieses Jahr in eine weitere Saison.

Die Releases in der Kalenderwoche 41.

Baldur's Gate 3 | 6. Oktober

PC

Viele Jahre lang mussten Fans von Baldur's Gate auf einen Nachfolger hoffen. Auch jetzt ist die Wartezeit noch nicht vorüber: Baldur's Gate 3 von Entwickler Larian (Divinity: Original Sin 2) erscheint erst einmal im "Early Access"-Programm von Steam. Darin enthalten ist der erste Akt, der in etwa 20 Stunden lang sein soll und all das bietet, was das Rollenspiel am Ende ausmacht: Unzählige Dialoge, taktische Kämpfe, Entscheidungsfreiheit und Charaktergestaltung.

In Baldur's Gate 3 erwartet euch ein großes Rollenspiel:

Wann mit dem fertigen Release des Rollenspiels zu rechnen ist, haben die Entwickler noch nicht verraten. Voraussichtlich wird es im Laufe des kommenden Jahres soweit sein. Umsetzungen für die Konsolen sind bisher nicht angekündigt.

Ride 4 | 8. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Auf dem Motorrad zu großen Titeln: In Ride 4 hat sich Entwickler Milestone vor allem dem Karriere-Modus gewidmet. Fortan könnt ihr euch euren eigenen Weg zur internationalen Spitze bahnen, bis dahin Entscheidungen treffen und an verschiedenen Turnieren und Herausforderungen teilnehmen. Auf der Strecke versprechen die Entwickler dynamisches Wetter, noch mehr Realismus und eine dichte Rennspiel-Atmosphäre.

In diesem Jahr erscheint Ride 4 nur für PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Ein Release für die PlayStation 5 und Xbox Series X ist für Januar 2021 angekündigt. Spieler, die Ride 4 bereits zuvor auf den aktuellen Konsolen erworben haben, können kostenfrei upgraden. Im Falle der PlayStation 4 ist das aber nur bis zum 30. April 2021 möglich.

Jetzt Ride 4 bei Amazon vorbestellen

Game Dev Tycoon | 8. Oktober

Switch

Wer hat nicht schon einmal daran gedacht, sein eigenes Videospiel auf den Markt zu bringen? In Game Dev Tycoon könnt ihr das einmal virtuell ausprobieren: Obwohl das Management-Spiel schon seit 2012 erhältlich ist, erfolgt jetzt der Release für die Nintendo Switch. Inhaltlich ändert sich nichts, lediglich die Technik ist an die Gegebenheiten der Nintendo-Konsole angepasst.

In Game Dev Tycoon gründet ihr in den 1980-er Jahren eure eigene Videospiel-Firma. Das Ziel? Zu einem weltweit erfolgreichen Entwickler aufsteigen, Hits produzieren, an Messen teilnehmen und vielleicht irgendwann eine eigene Konsolen veröffentlichen. Dabei seid ihr für Genres, Themen und vieles Weitere zuständig.

FIFA 21 | 9. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Jährlich grüßt das Murmeltier beim Sport: Auch in diesem Jahr veröffentlicht EA mit FIFA 21 den nächsten Serienteil der Sportsimulation. Während sich an der technischen Front nur wenig tut, soll es dafür auf der spielerischen Seite ein paar Verbesserungen geben. Unter anderem haben die Entwickler den Karrieremodus überarbeitet und versprechen mehr Spieltiefe in Partien und Transfers. Natürlich ist erneut ein riesiges Lizenzpaket mit an Bord.

In FIFA 21 gibt es auch in diesem Jahr ein riesiges Lizenzpaket:

FIFA 21 erscheint am 9. Oktober für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Der Release für die Nintendo-Konsole ist aber wie bereits im Vorjahr lediglich ein Legacy-Update, wodurch es keinen neuen Spielmodi oder Verbesserungen abseits von aktualisierten Kadern gibt. Für die PlayStation 5 und Xbox Series X wird FIFA 21 mit neuen Next-Gen-Anpassungen erscheinen.

Jetzt FIFA 21 bei Amazon vorbestellen

The Survivalists | 9. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Nach The Escapists im Gefängnis geht es nun auf eine einsame Insel: Das Spielprinzip bleibt jedoch in The Survivalists relativ ähnlich. Ihr sammelt Rohstoffe, verarbeitet diese, baut eure eigene Basis auf, betreibt Landwirtschaft und passt auf, dass ihr tatsächlich überlebt. Zudem könnt ihr eure eigene Armee von Affen zusammenstellen, die euch im Überlebenskampf beistehen.

Im Release von The Survivalists seid ihr nicht auf euch allein gestellt. Bis zu vier Spieler können gemeinsam auf jeder Plattform zusammen loslegen, um am Ende erfolgreich zu sein.

Fußball national und international, Rennen auf zwei Rädern, Überleben auf einer Insel, das eigene Spiel entwickeln oder den Nachfolger zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten: Auf welche Unterhaltung lasst ihr euch ein?