Der nächste Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate stammt aus Minecraft.

Es ist tatsächlich wahr. Der nächste Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate ist niemand geringeres als Minecraft Steve. Hier erfahrt ihr, was die Fans zu der unerwarteten Ankündigung zu sagen haben.

Minecraft Steve prügelt in Smash Bros. mit

Nintendo überrascht die Fans mit einem neuen Kämpfer für Super Smash Bros. Ulitmate. Es ist Steve, der Hauptcharakter aus Minecraft. Was bei den Fans jahrelang als Meme galt, ist nun tatsächlich Wirklichkeit geworden.

Das Internet ist nach der Ankündigung regelrecht explodiert. Viele schreiben auf Reddit und YouTube, dass sie seit Jahren scherzhaft behaupten, dass Steve einen Platz in der "Smash Bros."-Serie verdient. Daran geglaubt haben sie jedoch nicht. Wie IGN berichtet hatte sogar Twitter kurz nach der Ankündigung mit Serverproblemen zu kämpfen. Ob Minecraft daran schuld ist?

Selbst jetzt, nachdem sie den Trailer gesehen haben, glauben einige Fans ihren Augen kaum. "asn0304" dachte kurz, es müsse sich um einen extrem späten Aprilscherz handeln. Nintendo hat mit der Ankündigung jedoch definitiv die Aufmerksamkeit der Gaming-Welt erregt. Der Trailer hat mit über zwei Millionen Aufrufen bereits jetzt fast die Hälfte des Ankündigungstrailers von Smash Bros. Ulitmate erreicht.

Minecraft in Smash Bros. war nur eine Frage der Zeit

Selbst der Chef-Entwickler Masahiro Sakurai wirkt von seiner eigenen Ankündigung überrascht. In dem Video fragt er: "Was denkt ihr? Was haben wir da gerade gesehen?" Außerdem verrät er, dass die Entscheidung nicht von ihm selbst, sondern von seinen Vorgesetzten bei Nintendo getroffen wurde.

Eigentlich war die Ergänzung von Steve und seinen Freunden jedoch nur eine Frage der Zeit. Immerhin ist Minecraft eines der bestverkauften Spiele aller Zeiten. Sakurai lässt es sich außerdem nicht nehmen, die prachtvollen Bauwerke zu zeigen, die er selbst (natürlich im Überlebensmodus) in Minecraft errichtet hat.

Der nächste Kämpfer in Super Smash Bros. Ulitmate ist Steve aus Minecraft. Einige Fans können es jedoch immer noch nicht glauben, dass dieses Crossover tatsächlich Wirklichkeit geworden ist.