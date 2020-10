Die Macht war nicht mit ihnen: 10 "Star Wars"-Spiele, die nie erschienen sind

Einige "Star Wars"-Spiele haben niemals das Licht der Welt gesehen. Bildquelle: Lucasfilm Ltd.

Das "Star Wars"-Universum ist riesig. Auch wenn es seit dem ersten Sternenkrieg zahlreiche Spieleableger gab, wurden einige von ihnen niemals fertiggestellt. In einer Bilderstrecke zeigen wir euch jetzt 10 Spiele aus einer weit weit entfernten Galaxie, die nie erschienen sind.

10 "Star Wars"-Spiele, die nie fertig geworden sind

Mit dem Release von Star Wars: Squadrons gibt es endlich ein neues Spiel in dem beliebten Science-Fiction-Universum. In den vergangenen Jahren hatten jedoch nicht alle Projekte so viel Glück. Während einige von ihnen wirklich vielversprechend aussahen, wäre aus anderen vermutlich nur Bantha-Futter geworden.

Die Spiele sind dabei aus den verschiedensten Gründen in die Müllpresse befördert worden. Vor allem der Kauf durch Disney scheint einige Opfer gefordert zu haben. Dank EA ist es sogar möglich, dass ihr eins der "besten Star-Wars-Spiele" aller Zeiten verpasst habt.

Wir zeigen euch 10 "Star Wars"-Spiele die niemals erschienen sind. Welches Abenteuer hätte ihr gerne selbst erlebt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.