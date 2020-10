PS5 vorbestellen: Nächste Vorverkaufs-Phase steht wohl kurz bevor

Ihr möchtet wissen, wann ihr die nächste Gelegenheit zur Vorbestellung der PS5 erhaltet? Ein Insider nennt das Datum.

Die nächste und vielleicht letzte Möglichkeit eine PlayStation 5 vorzubestellen steht offenbar kurz bevor. Ein Insider gibt das Datum jetzt bekannt.

Vorbestellung der PS5: Zurzeit ist die PlayStation 5 flächendeckend ausverkauft. Doch ihr könntet Glück haben. Tipp: Schaut immer wieder bei den unten verlinkten Online-Shops vorbei. Durch Stornierungen sind hin und wieder vereinzelte Konsolen zu ergattern.

PS5: Insider deutet neue Vorbesteller-Phase an

In einem Tweet gibt der Robert Serrano' bekannt, dass die nächste Phase zur Vorbestellung der PlayStation 5 am 05. Oktober 2020 stattfinden wird:

⚠️#PS5 pre-order could be available only by September 30, 2020 in selected retailers



The new pre-orders window should be start from October 5th due the delivery management by Sony PlayStation



Waiting for more info

🤞 — Roberto Serrano' (@geronimo_73) September 29, 2020

Ob sich diese Aussage auch auf deutsche Online-Händler bezieht, ist nicht klar. Allerdings ist der Startschuss zur ersten Vorbesteller-Welle auch weltweit gefallen, undenkbar ist es also nicht.

Zur Zuverlässigkeit der Quelle sollte angemerkt werden, dass Serrano in der Vergangenheit nicht immer zutreffende Vorhersagen getroffen hat. Zum Preis der kommenden Konsole hat er allerings recht behalten. Daher solltet ihr am 05. Oktober auf jeden Fall bei den oben verlinkten Shops vorbeischauen, um eventuell noch eine PS5 vor Release vorbestellen zu können.

PS5-Vorbesteller: Diese Online-Shops führen die PlayStation 5

Beim großen PS5-Showcase hat Sony bekannt gegeben, dass die Konsole am 19. November in Deutschland erscheinen wird. In Nordamerika, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea wird die PlayStation dagegen bereits eine Woche vorher in den Läden stehen. Während die All Digital Edition 399 Euro kosten wird, beläuft sich der Preis der Konsole mit Disc-Laufwerk auf 499 Euro.

Die PS5 ist prinzipiell bei den folgenden Online-Shops erhältlich. Aufgrund des großen Ansturms direkt nach der Freischaltung der PS5-Vorbestellungen sind beide Konsolenvarianten aktuell allerdings leider vergriffen.

Das Kontingent der PlayStation 5 wird zu Beginn zweifellos begrenzt sein. Dennoch müsst ihr die Hoffnung auf eine Launch-PS5 noch nicht vollständig aufgeben, falls ihr bisher keine PlayStation vorbestellen konntet. In der Vergangenheit wurden Konsolen in vergleichbaren Situationen zeitweise immer wieder in kleineren Mengen zum Vorbestellen verfügbar gemacht. Es lohnt sich also auf jeden Fall in den nächsten Tagen die folgenden Seiten genauer zu beobachten, damit ihr die PS5 vorbestellen könnt, sobald dies wieder möglich ist.

PlayStation 5 vorbestellen: PS5-Nachfrage überfordert Händler

Während es für viele Gamer eine Überraschung war, dass Sony die Vorbestellung der PlayStation 5 fast direkt im Anschluss an den PS5-Showcase gestartet hat, wurden Online-Shops weltweit vom Ansturm überrollt. Dies führte nicht nur zu Website-Aussetzern, sondern auch dazu, dass die Konsole schnell ausverkauft war.

Natürlich haben Gamer darauf enttäuscht reagiert, denn die starke Nachfrage war schließlich nicht allzu überraschend – erwischte die Verantwortlichen aber scheinbar dennoch auf dem falschen Fuß.

Momentan müsst ihr deswegen leider abwarten, wie Sony zusammen mit den Händlern mit der Situation umgehen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bis zum Release auf jeden Fall noch weitere PS5-Exemplare für Vorbesteller verfügbar gemacht werden. Wir werden die Händlerseiten diesbezüglich für euch auf jeden Fall genau im Blick behalten und euch informieren, sobald die PlayStation 5 wieder reserviert werden kann.

PS5 vorbestellen: Konsolen-Bundles als attraktive Starter-Pakete

Konsolenbundles bieten euch die Möglichkeit, gleichzeitig eine Konsole und ein oder mehrere Games gratis obendrauf zu bekommen. Auch Sony wird mit der PS5 zweifellos solche Bundles schnüren und euch damit den perfekten Einstieg ins Next-Gen-Gaming ermöglichen.

Wir werden euch in diesem Artikel immer mit allen Infos zum Vorbestellen der PS5 und der PS5-Konsolenbundles auf dem Laufenden halten, sobald diese Deals verfügbar sind.

Worauf freut ihr euch in Bezug auf Sonys PlayStation 5 am meisten? Werdet ihr euch die PS5 vorbestellen oder wollt ihr lieber auf die ersten Erfahrungsberichte warten und dann erst 2021 den Schritt in die nächste Generation wagen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!