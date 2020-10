Speicherfresser CoD: Modern Warfare - Erste Festplatten haben aufgegeben

CoD: Modern Warfare hat die ersten Festplatten in die Knie gezwungen. Die Community fordert den Entwickler nun dazu auf, das Spiel splitten zu können.

Im Vergleich zu anderen Spielen benötigt CoD: Modern Warfare extrem viel Speicherplatz, mit jedem Update wuchs die Zahl immer weiter. Wie Spieler auf Twitter berichteten, streiken nun die ersten Festplatten auf dem PC. Der Shooter passt nicht mehr drauf.

Die Fans kritisieren bereits seit längerer Zeit die enormen Speicheranforderungen von CoD: Modern Warfare. Auch wenn Entwickler Infinity Ward Besserung versprochen hat, haben die Speicheranforderungen einen neuen Rekord erreicht - und das macht bestimmten Festplatten jetzt zu schaffen.

Wie die Technik-Seite Battle(non)sense auf Twitter mit Beweisfoto erklärte, passe das Spiel auf dem PC nicht mehr auf eine SSD-Festplatte mit 250 Gigabyte. Es lasse sich auch nicht mehr updaten. Das war's dann mit CoD: Modern Warfare.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated.....@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK