PS5 löst endlich ein großes Problem der PS4

Trotz ihrer Beliebtheit hatte die PlayStation 4 mit einigen Problemen zu kämpfen. Eine Preview zur PS5 zeigt jetzt, dass Publisher Sony aus seinen Fehlern gelernt hat. Fans können sich auf eine deutlich ruhigere Spielerfahrung freuen.

Welches PS4-Problem wird mit der PS5 behoben?

Gute Nachrichten für Sony-Fans. Die PlayStation 5 wird deutlich leiser, als es noch die PS4 war. In einer Preview von 4Gamer, die von DualShockers übersetzt wurde, wird gezeigt, dass die neue Konsole auch anspruchsvolle Spiele wie Godfall problemlos und ruhig stemmen kann.

So würde sich die Konsole weiterhin auf bis zu 60 Grad Celsius erhitzen. Die Luft, die aus der Lüftung strömt, sei jedoch nicht zu allzu heiß. Zudem wird beschrieben, dass die Konsole dabei "kaum zu hören sei".

Fans der PS4 hatten häufig geklagt, dass die Konsole bei grafisch anspruchsvollen Spielen wie etwa The Last of Us 2, an ihre Grenzen kommt und die Lüftung auf Hochtouren laufen muss. Selbst eure Nachbarn dachten dabei wohl, dass ihr viel Zeit mit Staubsaugen verbringt oder einen Düsenjet in der Wohnung geparkt habt.

PS5 wird deutlich leiser

Gerade das "Aufheulen" der PS4 gehöre nun der Vergangenheit an. Auch wenn die Lüftung nicht formal getestet wurde, sei es eine subjektive Erfahrung, dass die PS5 deutlich leiser ist. Selbst wenn man ein Ohr an die Konsole hält, denke man nur: "Oh, da dreht sich ein Lüfter".

Sony hat also aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Auch die Größe der Konsole scheint damit doch gerechtfertigt zu sein. Wie VG247 berichtet, wird der Platz benötigt, um die Hitze der "kleinen Supercomputer" im Inneren besser ableiten zu können. Wenn ihr mehr Informationen zur PS5 braucht haben wir hier eine Übersicht für euch zusammengestellt.

Im Gegensatz zur PlayStation 4 ist die PS5 deutlich leiser. In einer ersten Preview heißt es, dass die Geräusche selbst dann nicht auffallen, wenn ihr ein Ohr an de Konsole haltet. Hat euch der "Düsenjet-Antrieb" der PS4 gestört?