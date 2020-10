GTA Online: Verpeiltes Fan-Video macht gesamte Community glücklich

Der Spieler Rikuzi_ zockte einen lustigen Auto-Modus in GTA Online - und die Community kriegt sich vor Begeisterung nicht mehr ein.

GTA Online ist für seine Gangster-Großstadt, seine teuren Preise und seine toxische Community bekannt, aber der Multiplayer kann auch unglaublich lustig sein. Auf Reddit stellte ein Spieler kürzlich einen Auto-Modus in GTA Online vor, in welchem er mehr stürzt als fährt. Die Fans sind begeistert.

GTA Online: Fans verlieren sich in 109 Sekunden Geschwindigkeitsrausch

In GTA Online können Spieler die Großstadt in der offenen Lobby unsicher machen oder an Wettkämpfen und Missionen teilnehmen. Darüber hinaus gibt es auch noch viele selbsterstellte Fan-Modi, die euch in total abstruse Disziplinen schicken. Einen äußerst witzigen Modus davon stellte der Reddit-User Rikuzi_ kürzlich der Community vor. Das verschönerte vielen Fans den Tag.

„1 Minute 49 Sekunden, in denen ich glücklich bin“, kommentiert er den Modus "#[KM]-HARD MEGA DESCENTE", in welchem er mit einem Auto über etliche Rampen in die Tiefe fahren muss - oder eher fallen. In jedem Durchlauf verliert er irgendwann die Kontrolle, aber statt zu verlieren, kann er sich einfach vom Schwung ins Ziel tragen lassen.

Eine Geschwindigkeitserfahrung, die viele Fans im Forum ebenfalls glücklich macht. Um die Freude zusätzlich zu steigern, teilte der Spieler auch die "Social Club"-Seite des Modus mit allen Interessierten, damit diese ihn auf der PS4 spielen können.

Ein "GTA Online"-Spieler veröffentlichte ein verpeiltes Video und verschönerte damit der ganzen Community den Tag. Zusätzlich können jetzt alle Spieler die Erfahrung ebenfalls machen. Abseits des ganzen Gangstertums und der toxischen Community kann GTA Online auch sehr farbenfroh und lustig sein.