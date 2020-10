Selbst in Among Us gibt es Cheater - und es ist völlig umsonst

"Among Us"-Spieler beschweren sich über Cheater.

Sobald ein Multiplayer-Spiel an Bekanntheit gewinnt, tauchen die ersten Cheater auf und wollen anderen den Spaß verderben. In Among Us ist das Verhalten der Betrüger jedoch besonders unbegreiflich.

Warum gibt es Cheater in Among Us?

In so gut wie jedem Multiplayer-Spiel gibt es Cheater. Mit unfairen Mittel besiegen sie ihre Gegner, ohne dass diese die Möglichkeit haben, zurückzuschlagen. Als Belohnung winkt meistens der erste Platz in einem Battle Royale oder eine unschlagbare K/D.

In Among Us erhalten die Betrüger nichts davon. Es gibt keine Level, keine Statistiken und noch nicht einmal Errungenschaften auf Steam. Trotzdem gibt es auch dort Cheater, die offensichtlich keine andere Motivation haben, als anderen Spielern den Spaß zu verderben.

Der Twitter-Nutzer "Poco_BrawlStars" zeigt, wie ein Cheat-Programm in Among Us funktioniert. Der Hacker bekommt über ein einfaches Menü zahlreiche Optionen, mit denen er beispielsweise ohne Cooldown töten oder seine Geschwindigkeit verändern kann. Es ist sogar möglich festzulegen, dass er in jeder Runde ein Imposter wird.

"Among Us"-Entwickler arbeitet an einer Lösung

Wie Kotaku berichtet, arbeitet der Entwickler InnerSloth bereits an einer Lösung für das Cheater-Problem. So werde bereits an einem System gearbeitet, mit dem Betrüger gemeldet werden können. Zusätzlich sollen die Server besser darin werden, entsprechende Software direkt zu blockieren.

Da es sich bei InnerSloth jedoch um ein extrem kleines Studio handelt, wird es noch etwas dauern, bis Rettung eintrifft. Immerhin verliert ihr durch einen Cheater nur Zeit. Ihr könnt in Windeseile eine neue Runde finden, während der Hacker auf einen Siegesbildschirm blickt, der ihm absolut keinen Vorteil verschafft. Da hätte er sich auch gleich aus der Luftschleuse werfen lassen können.

Auch in Among US gibt es Cheater. In dem Party-Spiel ist das Betrügen jedoch besonders erbärmlich, dass es keine Belohnungen für einen Sieg gibt.