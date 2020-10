Volle PS5-Action: 24-minütiges Video zeigt brandneues Live-Gameplay

Es gibt neues Material an der PS5-Front. Genießt 24 Minuten voller Gameplay und Echtbildern.

Jetzt gibt es völlig neue Einblicke zur PlayStation 5. Ein 24-Minuten-Video zeigt die Konsole erstmalig in Bewegtbildern und versorgt euch mit frischem Live-Gameplay.

Hands-On-Video zeigt neue Details zur PS5

Während der YouTube-Gaming-Week haben ausgewählte japanische Kanäle die Chance erhalten, die PlayStation 5 in einem Livestream zu präsentieren. Daraus entstand ein 24 Minuten langes Video, welches euch völlig neue Eindrücke zu Design, Features und Gameplay der Konsole zeigt:

In Echtzeit-Bildern dürft ihr einen Blick auf die Größe der PS5 und des DualSense werfen. Das ganze Potential des Controllers erlebt ihr anhand der Demo von Astro's Playroom, in der die Features des Gamepads gekonnt in Szene gesetzt werden.

Es gibt zudem brandneues Gameplay-Material des Action-Adventures Godfall und des von Square Enix stammenden Balan Wonderworld. Durch das Live-Gameplay erhaltet ihr einen ziemlich guten Eindruck davon, wie sich die Games der Next-Gen spielen werden.

Einzig und allein das Interface ist im Hands-On nicht vorgestellt worden. Offenbar wollte sich Sony diese Überraschung vorbehalten. Ein geleaktes Bild zum Home-Bildschirm der PS5 könnte dieser jetzt allerdings einen Strich durch die Rechnung machen.

Schluss mit den gerenderten Videosequenzen zur PS5. Endlich erleben wir die Next-Gen-Konsole in Aktion und können uns einen besseren Eindruck über dessen Features, Leistung und Optik machen.