PlayStation 5: Spieler gewinnt Konsole, die er gar nicht wollte

Alle wollen eine PS5, ein Reddit-User bekommt eine, obwohl er sie noch gar nicht wollte. Alles, was er dazu tun musste, war Chips essen. Bildquelle: Getty Images / gorodenkoff.

Nicht jeder will unbedingt eine PlayStation 5 zum Start haben. Manch einer wird aber unerwarteter Weise zu seinem Glück gezwungen.

Nicht mehr lange, dann steht die PlayStation 5 vor der Haustür. Zumindest bei manchen Spielern, denn längst nicht jeder hatte bislang das Glück, eine der neuen Sony-Konsolen vorzubestellen. Auf Ebay und anderen Versandhäusern sorgt das bereits für Wucherpreise jenseits von Gut und Böse.

Zahlreiche Spieler haben sich damit innerlich schon abgefunden, zum Release keine PlayStation 5 zu erhalten. Andere wiederum hatten bereits zuvor schon den Plan, erst in naher Zukunft zuzuschlagen. Einer davon ist der Reddit-Nutzer 177cm, dem aber allerdings ein glücklicher Strich durch die Rechnung gemacht wurde.

Chips essen, PS5 erhalten

In den USA hat der Chips-Produzent Doritos ein Gewinnspiel am Start, bei dem ein paar wenige glückliche Seelen eine PlayStation 5 gewinnen können. Wie es der Zufall will, hat es ausgerechnet den besagten Nutzer getroffen. In einem Beitrag auf Reddit liefert er den Beweis, dass er tatsächlich zu den Gewinnern gehört. Dafür hat es laut seinen Angaben nur vier Packungen benötigt - er ist also kein Massenkäufer, der mehr oder weniger gezielt den großen Gewinn gesucht hat.

In den Kommentaren gibt es viele Gratulanten. Einer rettet 177cm möglicherweise sogar den Gewinn. Ein Nutzer weist ihn daraufhin, dass er zwingend den Einkaufsbeleg benötigt, um seinen Gewinn zu verifizieren. Eine Sache, die der Nutzer zuvor nicht bedacht, dann aber schnell nachgeholt hat.

Ein anderer Nutzer bringt es derweil anders auf den Punkt:

"Man, ich esse schon mein ganzes Leben lang Doritos und wurde nur fett dadurch."

Was bleibt? Manchmal kommt das Glück genau dann, wenn es am wenigsten erwartet wird. Bis zum 19. November ist jedoch noch eine Menge Zeit, um eventuell nicht ganz leer auszugehen. Sehr wahrscheinlich dürften bald wieder Vorbestellungen möglich sein.