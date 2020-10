Nintendo Switch: Joy-Con-Drift sei nie ein echtes Problem gewesen

Nintendo hat weiterhin Probleme mit seinen Controllern.

Zahlreiche Spieler haben wiederholt Probleme mit den Joy-Cons für ihre Switch. Eine Anwaltskanzlei bittet jetzt um Videomaterial, um Nintendo damit zu konfrontieren.

Bereits im letzten Jahr musste sich Nintendo viel Kritik für ein fehlerhaftes Verhalten der Controller für die Switch gefallen lassen. Ein Drift sorgt nach wie vor bei zahlreichen Spielern dafür, dass sich entweder die Kamera im Kreis dreht oder Figuren ununterbrochen in eine Richtung bewegen, ohne dass sie den betreffenden Analogstick auch nur anrühren.

Nintendo kündigte zwar im Juli 2019 an, dass Joy-Cons mit einem Fehler kostenlos repariert werden sollten, jedoch besteht das Problem weiterhin. Vor drei Monaten kam die erste offizielle Entschuldigung des japanischen Spieleherstellers. Aufgrund der anhaltenden Komplikationen liegt der Fall bereits seit geraumer Zeit vor Gericht.

As long as they're in court arguing it's not a problem, record your #JoyconDrift to show @NintendoAmerica #BreathoftheWild #NintendoSwitch pic.twitter.com/nVkF4dAQsx