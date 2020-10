Cyberpunk 2077 ist fertig und zeigt euch endlich die komplette Map

Cyberpunk 2077 erreicht den Gold-Status.

Fans von Cyberpunk 2077 können aufatmen. CD Projekt Red gibt bekannt, dass die Arbeiten an dem ambitionierten Rollenspiel abgeschlossen sind. Zusätzlich könnt ihr jetzt endlich einen Blick auf die komplette Map werfen.

Cyberpunk 2077 erscheint pünktlich

Bald wird sich zeigen, ob sich das Warten auf Cyberpunk 2077 gelohnt hat. In einer Pressemitteilung verkündet CD Projekt Red, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat. Dies bedeutet, dass nun eine fertige Version des Rollenspiel existiert, die verkauft werden kann.

Der Entwickler bestätigt dabei auch, dass Cyberpunk 2077 pünktlich am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X wird allerdings eine bessere Performance geboten. Aktuell werde zudem an einem Gratis-Update gearbeitet, mit dem die technische Leistung der Plattformen individuell genutzt werden sollen.

So sieht die Map von Cyberpunk 2077 aus

Um eure Vorfreude noch zu steigern, könnt ihr jetzt einen ersten Blick auf die Karte von Cyberpunk 2077 werfen. Destructoid zeigt die erste Übersicht über Night City. Im Zentrum erwarten euch riesige Hochhäuser, während es im Osten und Norden der Stadt auch ländlichere Gebiete zu geben scheint.

Bildquelle: Destructoid

Auch wenn es noch nicht viele Details gibt, habt ihr nun eine ungefähre Vorstellung von der dystopischen Welt, die ihr in einem Monat erkunden dürft. Für die Entwickler bei CD Projekt Red kommt das fertige Produkt jedoch mit einem Preis. Für die letzten Wochen der Entwicklung wurden sie zu einer Sechs-Tage-Woche gezwungen.

