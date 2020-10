Skyrim-Spieler bekommt überraschenden Besuch. Bildquelle: Getty Images/ PeopleImages

Zur Überraschung eines Skyrim-Spieler taucht auf seiner Hochzeit plötzlich ein Todfeind auf. Das tödliche Monster führt jedoch diesmal nichts Böses im Schilde, sondern will einfach nur mitfeiern.

Todfeind kommt zur Hochzeit von Skyrim-Spieler

Eigentlich wollte der Reddit-Nutzer "KulePotato890" nur seine Hochzeit in The Elder Scrolls 5: Skyrim feiern. Vollkommen unerwartet taucht jedoch ein Überraschungsgast auf, der ihm zu seinem großen Tag gratulieren will.

Der Feuerdrache hat zunächst einige Probleme, es sich in dem engen Tempel der Mara gemütlich zu machen. Als er endlich eine bequeme Position gefunden hat, bleibt er jedoch ruhig sitzen und wartet geduldig auf das Ende der Zeremonie.

Das Spiel erkennt den Drachen tatsächlich nicht als einen Feind. "KulePotato890" kann sogar mit ihm reden. In den Kommentaren schreibt er, dass er die Stimme eines männlichen Khajiit besitzt und die typischen Dialoge eines Hochzeitsgastes aufsagt.

Der Nutzer "FlyingPies" merkt an, dass er zunächst dachte es handle sich um den freundlichen Drachen Odahviing. Eigentlich wäre es nur passend gewesen, wenn euer Verbündete bei solch einem wichtigen Tag anwesend sein will.

Die Hochzeiten in Skyrim sind dafür bekannt, die merkwürdigsten Personen anzuziehen. Statt Freunden, sitzen dort meistens nur zufällige Händler und der ein oder andere entmachtete Jarl.

Auf der Hochzeit eines Spielers von The Elder Scrolls 5: Skyrim taucht plötzlich ein freundlicher Drache auf. Wen habt ihr in dem Rollenspiel geheiratet und welche Gäste kamen, um euch zu beglückwünschen?