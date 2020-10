Among Us: Spieler gewinnt aber bringt sich durch Bug selbst um

Ein Imposter in Among Us fällt sich selbst zum Opfer Bildquelle: Getty Images/ zoljo

Eigentlich ist die Rollenverteilung in Among Us klar. Der Imposter muss die Cremitglieder ermorden, während diese versuchen am Leben zu bleiben. Ein Twitch-Streamer wird nun Opfer eines Bugs, durch den sich der Imposter selbst tötet.

"Among Us"-Streamer wird um Sieg betrogen

Der Twitch-Streamer "Monoddy" hat eigentlich schon gewonnen. Als Imposter in Among Us gelingt es ihm, beinah alle Crewmitglieder zu ermorden. Auch sein letzter Gegenspieler landete dank seiner Überzeugungsarbeit in einem Lavasee.

Letztendlich bringt ein merkwürdiger Bug den Streamer doch noch um seinen Sieg. Kurz nachdem das unschuldige Crewmitglied in der Lava versunken war, taucht eine neue Meldung auf: "Monoddys" weißer Raumfahrer zückt ein Messer und sticht auf eine zweite Version von sich selbst ein. Am Ende sind alle Imposter tot und die Crewmitglieder siegen.

Der Streamer ist über diese Wendung verständlicherweise schockiert und fragt seinen Chat, was eigentlich gerade passiert ist. Der Clip unterstreicht dann nur, was bereits alle "Among Us"-Spieler wissen: Vertraut niemandem! Nicht einmal euch selbst!

In Among Us gibt es noch einige Bugs

Bei "Monoddys" Tod scheint es sich um einen merkwürdigen Bug zu handeln, da die Todesanimation begann, bevor das Meeting vollständig beendet war. Ein anderer bekannter Fehler ist, dass ein totes Crewmitglied in den Besprechungsraum teleportiert wird, wenn er kurz vor dem Alarm ermordet wurde.

Zumindest diesmal liegt die Schuld also nicht bei den Cheatern, die ihren Mitspielen die Freude an dem Partyspiel verderben wollen. Die Entwickler arbeiten jedoch bereits an einer Lösung. Among Us kostet auf Steam gerade einmal 3,99 Euro. Hier findet ihr auf Amazon einen Steam-Gutschein im Wert von 20 Euro.

Ein Imposter in Among Us wird um den sicheren Sieg betrogen, als er sich selbst ersticht.