Ghost of Tsushima: Fans erwartet bestes Gratis-Update aller Zeiten

Ein Gratis-Update für Ghost of Tsushima bringt viele tolle Inhalte.

Ghost of Tsushima erhält weiterhin neue Inhalte, darunter auch einen mystischen Koop-Moodus. Hier erfahrt ihr, auf welche Neuerungen ihr euch schon bald freuen könnt. Das beste daran: Das Update ist vollkommen kostenlos.

Update vom 06.10.2020 - 17:41 Uhr

Neue Inhalte für Ghost of Tsushima

Mit Ghost of Tsushima: Legends bringt Sony noch einmal frischen Wind in das Samurai-Abenteuer. Auf dem PlayStation-Blog wird bekannt gegegen, dass das kostenlose Update bereits am 16. Oktober erscheinen wird. Darüber hinaus werden die vielen neuen Inhalte vorgestellt:

Teil des Updates ist nicht nur der umfangreiche Koop-Modus (siehe Update vom 18.08.2020). Zusätzlich können die Fans ihre Fähigkeiten erneut im neuen New Game Plus beweisen. Dafür erhaltet ihr ein Pferd micht roter Mähne, einen besseren Sattel und Updates für eure Waffen.

Im New Game Plus findet ihr außerdem den Geisterblumen-Händler, bei dem ihr Farben, Talismane und kosmetische Item gegen die neue Währung eintauschen könnt. Zusätlich werdet ihr im Foto-Modus zukünftig noch schönere Bilder erschaffen können.

Update vom 20.08.2020 - 11:22 Uhr

Ghost of Tsushima geht mit gutem Beispiel voran

Neben dem kostenlosen Koop-Modus gibt es noch eine weitere gute Nachricht für Fans von Ghost of Tsushima.Gegenüber IGN versichert Entwickler Sucker Punch Productions, dass der Multiplayer keine Mikrotransaktionen beinhalten wird. Zudem gebe es keine Pläne, sie später hinzuzufügen.

Somit könnten alle Inhalte durchs Spielen freigeschaltet werden. Sony begeistert Gamer damit nicht nur mit einem waschechten Singleplayer-Spiel, sondern bleibt auch dem "Gamer-Kodes" treu, indem selbst im neuen Multiplayer-Modus auf unbeliebte Mikrotransaktionen verzichtet werden.

Originalmeldung vom 18.08.2020 - 11:37 Uhr

Kostenloser Koop-Modus für Ghost of Tsushima

Entwickler Sucker Punch Productions ist mit Ghost of Tsushima noch nicht fertig. Auf dem PlayStation-Blog stellt Senior Game Designer Darren Bridges die Inhalte des Koop-Multiplayer-Modus vor.

Ghost of Tsushima: Legends ist dabei vollständig kostenlos und wird noch dieses Jahr im Herbst erscheinen. Ihr benötigt allerdings PS Plus. Es handelt sich um ein separates Abenteuer, dass nicht mit der Hauptgeschichte verbunden sein wird. Stattdessen stehen vier Krieger im Fokus, die sich fantastischen Gefahren stellen müssen, denn die Umgebung sowie eure Feinde sind von japanischen Märchen und Mythologie inspiriert.

Über Online-Matchmaking werdet ihr euch mit anderen Schwertschwingern zusammenschließen können. Die vier Klassen, Samurai, Hunter, Ronin, und Assassin haben einzigartige Fähigkeiten, die im Kampf kombiniert werden müssen.

Der Blog-Post verrät bereits die neuen Herausforderungen, die ihr mit euren Freunden bestreiten könnt:

2 Spieler: Eine Reihe kooperativer Story-Missionen mit magischen Wendungen

4 Spieler: Eine Überlebensmission, in denen ihr euch Wellen an Gegnern stellen müsst, darunter auch Oni-Kämpfer mit übernatürlichen Fähigkeiten

4 Spieler: Ein Raid, der euch in ein komplett neues Gebiet schickt und brutale Gegner bekämpfen lässt, (erscheint erst kurz nach Ghost of Tsushima: Legends)

Mit Ghost of Tsushima: Legends bekommt das Action-Advenure spannende neue Inhalte, die sogar vollkommen kostenlos sind. Was sagt ihr zu dem Koop-Modus? Schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei und schreibt es uns dort in die Kommentare.