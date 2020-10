PS Now: Diese 5 Spiele kommen im Oktober dazu

Im Oktober erhalten "PS Now"-Mitglieder das volle Horror-Paket. Zusätzlich gibt es auch noch zwei magische Abenteuer.

"PS Now"-Abonnenten können auf eine riesige Auswahl an PS-Spielen zugreifen. Wie Sony kürzlich bekanntgab, werden im Oktober fünf neue Spiele dazukommen, bei denen Horror- und Fantasy-Fans voll auf ihre Kosten kommen dürften.

PS Now: Zombies, Skelette und Killer für Abonnenten

PS Now ist wie Netflix, nur mit PlayStation-Spielen. "PS Now"-Mitglieder können auf über 650 Spiele zugreifen, die von der PS2- bis zur PS4-Ära reichen. Auch PC-Spieler haben einen Vorteil mit PS Now: Sie können damit Sony-Exklusiv-Spiele auf ihren Rechnern zocken. Wie Sony kürzlich bekanntgab, erhalten "PS Now"-Abonnenten im Oktober Zugriff auf diese 5 Spiele:

Days Gone wird bis zum 4. Januar 2021 verfügbar sein, danach wechselt das Angebot wieder. Zombies, Skelette oder doch Killer? Im Oktober kommen Horror- und Fantasy-Fans bei PS Now voll auf ihre Kosten. Seid ihr interessiert? Dann schaut euch das "PS Now"-Angebot gerne über den oberen Button oder Link an.

Im Oktober erhält PS Now Unterstützung von Days Gone, MediEvil, Friday the 13th, Trine 4: A Nightmare Prince und Rad. Ein "PS Now"-Abo kostet 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für ein Jahr.