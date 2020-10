8-Jähriger verklagt Nintendo wegen Switch-Problem

Auch Kinder müssen unter dem Problem mit der Switch leiden. Bildquelle: Getty Images/ Cameravit

Nintendo wird von den eigenen Fans wegen eines Problems mit der Switch verklagt. Ein weiterhin ungelöster Fehler der Konsole bringt jetzt auch ein Kind und seine Mutter dazu, gegen den Videospielgiganten vorzugehen.

Warum wird Nintendo von einem Kind verklagt?

Auch wenn Nintendo mit dem Spieleangebot der Switch tausenden Kindern Freude bereitet, hat der Entwickler jetzt den Zorn eines Achtjährigen auf sich gezogen. Grund dafür ist mal wieder der berühmt-berüchtigte Joy-Con-Drift.

Wie Wired berichtet, kaufte eine Mutter ihrem Sohn im Dezember 2018 eine Nintendo Switch. Kurz darauf machte sich der bekannte Fehler bemerkbar. Joy-Con-Drift bewirkt, dass die Controller Aktionen ausführen, die nicht vom Spieler beabsichtigt sind. So läuft Link in The Legend of Zelda Breath of the Wild beispielsweise immer nach rechts, ohne dass eine entsprechende Eingabe getätigt wurde.

Nintendo wolle den Fehler vertuschen

Zunächst ersetzte die Mutter die Controller. Wenig später funktionierten jedoch auch die neuen Joy-Cons nicht mehr. Als Reaktion verklagt sie Nintendo nun zusammen mit ihrem Sohn und verlangt 5 Millionen Dollar. Der Videospielgigant habe ein "finanzielles Interesse daran", den Fehler unter den Teppich zu kehren, da er weder damit aufhören will, die Produkte zu verkaufen, noch Geld ausgeben will, um den Fehler zu beheben.

Nintendo muss sich bereits mit mehreren Klagen rund um das Controller-Problem beschäftigen. Im Juli 2019 gab der Hersteller bekannt, die Joy-Cons kostenlos zu reparieren. Vor drei Monaten folgte schließlich eine offizielle Entschuldigung durch den Präsidenten des Unternehmens.

Welcher Charakter bist du?

Nintendo wird von einem Achtjährigen und seiner Mutter verklagt. Der Junge wird jedoch bestimmt nicht das einzige Kind sein, das von dem Joy-Con-Drift betroffen ist. Habt ihr bereits Probleme mit eurem Controller gehabt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.