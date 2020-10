PS5: Sony präsentiert die Bestandteile der Konsole

In einem neuen Video gewährt Sony einen Einblick in das Innenleben der PlayStation 5.

PS5 bei Amazon vorbestellen

Das Mysterium um die PS5 löst sich immer weiter auf, in einem Monat erscheint die "Next Gen"-Konsole dann endlich. In einem neuen Video beantwortet Sony eine weitere Frage: Wie sieht die PS5 eigentlich von innen aus?

PS5: Video zeigt Innenleben der "Next Gen"-Konsole

Die Gaming-Welt bereitet sich auf die Ankunft der PlayStation 5 vor - auch wenn ein ganz schönes Chaos ums Kaufen und Vorbestellen der "Next Gen"-Konsole herrscht. Nachdem Sony bereits viele Details zur PS5 veröffentlicht hat, ging es heute ans Eingemachte.

In einem neuen Video baut ein Entwickler die Konsole komplett auseinander und präsentiert ihre Einzelteile. Hier könnt ihr euch das Video ansehen - mit einer Warnung: Es gibt nur eine japanische Tonspur.

Das Innenleben der PlayStation 5:

Auf dem offiziellen PlayStation Blog erläutert Sony bestimmte Bauteile ausführlicher, die im Video gezeigt werden.

„Es war uns wichtig, einen Quantensprung in Bezug auf die Leistung zu machen, um ein brandneues Gaming-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. Dafür mussten wir jedoch jeden Aspekt des Systems, von der Reduzierung des Geräuschpegels bis zur Verbesserung der Kühlleistung, noch genauer als je zuvor unter die Lupe nehmen. In diesem Video stellen wir das Kühlsystem der PS5 vor, bei dem flüssiges Metall verwendet wird. Dies ist eine der Komponenten, die beim Entwerfen der PS5 besonders viel Kreativität von uns erforderte. Zusätzlich haben wir einen weiteren integrierten Mechanismus der PS5 hervorgehoben, der dafür sorgt, dass die Konsole im Betrieb noch leiser ist. Zusammen mit all den Features, die ein umfangreicher und komplexer Trial-and-Error-Prozess hervorgebracht hatte, waren wir mit dem Endergebnis zufrieden. Jetzt kann ich es kaum erwarten, dass unsere Fans die PS5 endlich selbst zu sehen und „hören“ bekommen.“

Für die Entwicklung der PlayStation 5 soll Sony laut eigener Aussage insgesamt fünf Jahre gebraucht haben. Die PlayStation 5 erscheint am 19. November 2020 in Europa. In den meisten Läden wird sie allerdings nicht am Release-Tag zu kaufen sein, laut Insidern wird das gesamte Geschäft auf Online-Basis stattfinden.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

In einem neuen Video präsentiert Sony das Innenleben der PlayStation 5 und zeigt die Bestandteile, die die Kühlung und die Geräuschreduzierung der "Next Gen"-Konsole verbessern sollen. Es bleibt abzuwarten, wann die Spieler dann genau in den Genuss dieser Leistungen kommen werden.