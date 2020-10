PS4-Deals: Konsolen und Top-Spiele am Prime Day im Angebot

Sichert euch jetzt die besten PS4-Deals bei Amazon.

Zum Prime Day gibt es aktuell auf Amazon tolle Angebote rund um die PS4 - von Konsolen über Top-Spiele bis hin zu einem Controller-Bundle. Wir zeigen euch die besten PS4-Deals am Prime Day.

Attraktive PS4-Deals am Prime Day

Aktuell können Prime-Mitglieder mit diesen Angeboten rund um die PS4 so richtig sparen. Amazon bietet verschiedene Bundles, Spiele und Zubehör der PlayStation 4 jetzt zu Hammer-Preisen an:

Konsolen:

Spiele:

Zubehör:

Diese Angebote gelten nur für Kunden von Amazon Prime. Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft besitzen, könnt ihr euch hier kostenlos für 30 Tage ein Probe-Abo sichern:

Amazon Prime kostenlos testen

Ihr solltet euch bei den PS4-Angeboten nicht allzu lange Zeit lassen, da sie nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen werden. Und praktisch dieses Jahr: Ihr könnt alle am Prime Day gekauften Artikel bis zum 31.01.2021 zurückgeben. Somit gibt es auch keine Gefahr von Enttäuschungen, sollte das falsche Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Ihr wollt den besten Überblick zum Amazon Prime Day behalten? Schaut in unserer praktischen Übersicht vorbei, da verraten wir euch die besten Tricks und Angebote zum Sparen.

Wenn ihr euch einen gratis "10 Euro"-Gutschein sichern wollt, müsst ihr jetzt schnell sein: Kauft jetzt einen "100 Euro Amazon"-Gutschein, und ihr bekommt aktuell 10 Euro geschenkt. Die Aktion ist jedoch auf 50.000 Teilnehmer limitiert.

Zum Angebot bei Amazon!

Vorfreude auf die PlayStation 5

Wenn ihr euch jetzt schon auf die PS5 freut, solltet ihr auf jeden Fall die Shop-Seiten von Amazon, MediaMarkt und Saturn im Blick behalten – aktuell ist die Konsole zwar leider nicht vorbestellbar, aber bis zum Release am 19. November 2020 werden einige Exemplare sicherlich noch in den Vorverkauf gelangen. Hier findet ihr die PS5 in den Online-Shops:

Auch diese "Prime Day"-exklusiven Aktionen solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Schaut euch gerne noch weiter auf Amazon um. Neben coolen PS4-Angeboten findet ihr zurzeit viele Spiele-Schnäppchen, die perfekt sind um eure Bibliothek aufzufüllen. Auch Konsolen-Zubehör wie Controller oder Headsets sind ordentlich reduziert.