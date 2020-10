Fans feiern Hardcore-Super-Mario - doch Nintendo löscht es bald

Das neue Super Mario Bros. für die Switch hat es in sich.

Zu seinem 35. Geburtstag bekommt Super Mario eines der schwersten Jump and Runs aller Zeiten geschenkt. Auf Reddit zeigen die Fans, welche absurden Situation das Spiel bereithält. Der Spaß auf der Nintendo Switch ist jedoch nur von begrenzter Dauer.

Warum ist das neue Super Mario so schwer?

Das schwerste Jump and Run aller Zeiten ist ein Battle Royale. Super Mario Bros. 35 ist nicht nur Nintendos Geburtstagsgeschenk an den Klempner, sondern treibt seinen Fans auch die Tränen in die Augen.

Auch "Sixfortyfive" ist von dem Spiel begeistert. Im "Nintendo Switch"-Reddit fragt er, welche verrückten Situationen das Battle Royal für sie bereit gehalten hat. Dazu zeigt er einen Clip auf Twitter, der zeigt, wie viele Gegner er am Ende einer Runde bekämpfen musste. Ohne einen Super-Stern hätte er in der Situation nicht den Hauch einer Chance gehabt.

Super Mario Bros. 35 besteht eigentlich nur aus den Leveln des originalen Super Mario Bros.. Die Besonderheit ist, dass ihr zusammen mit 34 anderen Spielern ums Überleben kämpft. Besiegt ihr einen Gegner, wird er auf den Bildschirms eines Kontrahenten geschickt. Ein Video des YouTuber DGR zeigt, dass mehrere Bowsers dabei zu einer gewaltigen Gefahr werden können.

Super Mario Bros. 35 gibt es bald nicht mehr

Nintendo will jedoch nicht, dass ihr zu viel Spaß mit seinen Spielen habt. Aktuell ist das Battle Royale sogar für "Nintendo Switch Online"-Mitglieder kostenlos. Ab dem 31. März 2021 wird es jedoch überhaupt nicht mehr spielbar sein.

Der japanische Videospielhersteller benutzt für Super Mario 3D All-Stars eine ganz ähnliche Taktik. Auch hier ist das Spiel nur für eine begrenzte Zeit erhältlich. Die Verkaufszahlen zeigen jedoch, dass die Taktik funktioniert.

