Among Us: Schlimmster Teil des Spiels soll deutlich besser werden

Ein Spielabschnitt in Among Us soll verbessert werden. Bildquelle: Getty Images/ Alek_Koltukov

Among Us begeistert Spieler auf Steam und Twitch. Es gibt jedoch ein Element, dass bei vielen Crewmitgliedern für Frustration sorgt. Die Entwickler versprechen jetzt jedoch, dass sie bereits über eine spannende Lösung nachdenken.

Welcher Teil von Among Us frustriert die Fans?

Das Party-Spiel Among Us kann nervenaufreibend sein. Lohnt es sich in den Schaltraum zu gehen, um die Kabel zu verbinden oder wartet dort bereits ein Imposter auf euch? Wenn ihr dem Mörder tatsächlich zum Opfer fallt, wartet jedoch einer der langweiligsten Spielabschnitte auf euch.

Als Geist könnt ihr bisher lediglich eure verbleibenden Aufgaben erfüllen. Ihr dürft nicht reden und könnt mit niemandem interagieren. Der Entwickler Innersloth ist sich diesem Problem bewusst. Während der Weekly Game Show auf Twitch gibt Forest Willard bereits einen Hinweis auf eine mögliche Lösung:

"Wir haben lange darüber nachgedacht, die Geister in Schutzengel oder etwas ähnliches zu verwandeln, aber das ist nicht leicht umzusetzen. Wir denken aber definitiv über diese Dinge nach."

Ein aktives Eingreifen der Geister könnte die Runden deutlich interessanter machen. Aktuell verlassen viele Spieler einfach das Match, sobald sie getötet wurden. Der Entwickler muss jedoch vorsichtig sein, den Toten nicht zu viel Macht zu geben.

So schlägt die Interviewerin Cassandra vor, dass sich die Geister wiederbeleben könnten. Dadurch würden die Imposter jedoch sofort enttarnt werden.

Die Entwickler versprechen, den langweiligsten Abschnitt in Among Us zu verbessern. Es ist jedoch nicht leicht, das Gleichgewicht zwischen Crewmitgliedern und Impostern aufrecht zu erhalten.