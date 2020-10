CoD: Modern Warfare - Neuer Bug macht beliebten Spielmodus unspielbar

Im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare sorgt ein Bug für jede Menge Ärger.

Im Modus Search and Destroy kommt es derzeit in Call of Duty: Modern Warfare zu einem schwerwiegenden Bug. Durch einen Exploit ist es teilweise unmöglich, eine Runde zu gewinnen.

Search and Destroy (zu deutsch: Suchen und Zerstören) ist auf dem Papier als relativ simpler Spielmodus in Call of Duty: Modern Warfare vorhanden. Ein Team versucht dabei eine Bombe zu legen, das andere Team muss das verhindern. Die Aufgabe ist also ziemlich eindeutig, allerdings aktuell um einiges erschwert. Ein ausnutzbarer Bug sorgt dafür, dass das Verteidiger-Team kaum eine Chance hat, zu gewinnen.

Wenn die Bombe in CoD: Modern Warfare unerreichbar wird

Im Subreddit zu Call of Duty: Modern Warfare gibt es diverse Videos und Berichte, die den Exploit im Detail wiedergeben. Im Kern funktioniert er so: Die Bombe wird mit dem richtigen Winkel auf die Feldausrüstung "Trophy-System" gelegt. Sobald ein Spieler anschließend das Trophy-System zerstört, wird die Bombe in die Luft geschleudert und ist nicht mehr erreichbar. Die Verteidiger können also keine Entschärfung vornehmen.

Es geht aber noch schlimmer. Zusammen mit einer EMP-Drohne und dem Trophy-System lässt die Bombe sich sogar zu Orten außerhalb der Map fliegen.

Der Bug beziehungsweise Exploit ist per se nicht einfach umzusetzen und schon gar kein Zufallsprodukt. Solltet ihr also in einem Match auf eine Bombe treffen, die nicht deaktivierbar ist, dürfte im Gegnerteam jemand sein, der bewusst diese fiese Taktik nutzt.

Eine Lösung des Problems seitens Entwickler Infinity Ward gibt es bislang nicht. Bis dahin müsst ihr also in dem Modus aufpassen und darauf hoffen, dass niemand die Bombe mit dem Trophy-System kombiniert. Ansonsten könnte das Match aus Verteidigersicht sehr frustrierend werden.