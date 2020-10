GTA Online: Spieler rächt NPC, den die Community hasst

NPC in GTA Online wird von Spieler gerächt.

Die Verbrecher in Grand Theft Auto Online sind nicht immer nett zu den NPCs. Seit der Eröffnung des Casinos muss einer der Bediensteten besonders viel einstecken. Ein Reddit-Nutzer zahlt es den Fieslingen jetzt mit gleicher Münze heim.

Spieler in GTA Online trickst Verbrecher aus

Die NPCs in Grand Theft Auto Online haben es nicht immer leicht. Ein erfinderischer Verbrecher trickst jetzt seine Mitspieler aus, indem er sich als vermeintlich wehrloser Portier ausgibt.

Auf Reddit zeigt der Nutzer "LuxLie666", wie er einen ganzen Tag lang in passender Uniform vor dem Casino steht und auf Gäste wartet. Sobald ein nichtsahnender Spieler in seinem Auto vorfährt, beginnt der Überfall. Er holt einen Baseballschläger hervor und beginnt auf die wertvollen Fahrzeuge einzuprügeln.

Da er sich zu der Zeit im Geist-Modus befindet, können die Opfer seinen Namen nicht sehen und halten ihn für den Portier. Durch den Überraschungsangriff sind sie meist zu überrascht, um rechtzeitig zu reagieren. Bis sie es schließlich schaffen, ihre eigenen Waffen zu ziehen, hat "LuxLie666" sie bereits zu Boden geprügelt.

Der Casino-Portier schlägt zurück

Der Post hat auf Reddit bereits mehr als 29.000 Upvotes erreicht. In den Kommentaren freuen sich die Spieler, dass der Portier endlich die Möglichkeit bekommt, zurückzuschlagen.

Wie unsere Kollegen von Giga Games berichten, muss der arme NPC seit der Eröffnung des Casinos eine Menge Leid ertragen. Der Eingang des Gebäudes verwandelt sich häufig in ein Schlachtfeld, auf dem der Portier ein Kollateralschaden ist.

Ein Spieler in Grand Theft Auto Online verkleidet sich als Portier und prügelt auf die Autos seiner Gäste ein. Welche verrückten Geschichten habt ihr schon in Los Santos erlebt?