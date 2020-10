Skyrim-Spieler macht mächtigen Gegner zu weinendem Feigling

Skyrim-Gegner wird zum Feigling. Bildquelle: Getty Images/ GlobalStock

Die Riesen in The Elder Scrolls 5: Skyrim sind gefährliche Gegner. Gerade Neulinge sollten sich besser nicht mit ihnen anlegen. Ein Reddit-Nutzer zeigt jetzt jedoch, wie ihr sie mit Leichtigkeit unschädlich macht.

Wie schlagt ihr in Skyrim einen Riesen in die Flucht?

Der Reddit-Nutzer "rickreddington" hat einen neuen Trick in The Elder Scrolls 5: Skyrim entdeckt. In seinem Post mit über 26.000 Upvotes zeigt er, wie ihr jeden Kampf gegen einem Riesen gewinnt.

Alles was ihr dafür braucht, ist ein Schild und die Fähigkeit "Entwaffnender Schlag". Dadurch habt ihr eine Chance, den Gegner zu entwaffnen, wenn ihr ihn mit dem Schild schlagt. Bei einem Riesen hat dies allerdings einen angenehmen Nebeneffekt. Sobald seine gewaltige Keule auf dem Boden liegt, dreht er sich um und ergreift die Flucht.

"rickreddington" scheint von der plötzlichen Wendung genauso überrascht zu sein, wie der Riese. Immerhin schafft er es, die Keule sofort einzustecken.

Riesen in Skyrim sind schlauer, als sie aussehen

Auch in den Kommentaren unter dem Video wird das Geschick des Spielers bewundert. Ein Nutzer schreibt, dass die wegwerfende Handbewegung des Riesen besonders witzig ist. Es ist, als wolle er sagen: "Na gut, Ich gehe zurück zu meinem Mammut".

"GhostSkullR1der" merkt außerdem an, dass er genauso Angst hätte, wenn ein Wesen, dass ihm gerade einmal zu den Knien reicht, ihn mit einer solchen Leichtigkeit entwaffnet. Die Riesen seien damit einer der intelligentesten Gegner in Skyrim. Während jeder Bandit auch dann noch mit euch kämpfen will, nachdem ihr gerade einen Drachen bezwungen habt, weiß der Rieses, wann er den Rückzug antreten sollte.

Ein Skyrim-Spieler schafft es einen Riesen zu entwaffnen. Ohne Keule ergreift der Feind sofort die Flucht.