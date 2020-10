PS5: 10.000 Euro für eine Konsole?

Das wird teuer. Jetzt, wo aktuell noch nirgends eine PlayStation 5 auf Lager ist und keine Vorbestellungen mehr angenommen werden, fängt auf Ebay wieder die Halsabschneiderei an. Konsolen werden für Wucherpreise angeboten, obwohl sie praktisch noch gar nicht beim Anbieter vorhanden sind. Vorsicht bei solchen Angeboten!

Wer seine PS5 auf Ebay kauft, ist selber schuld

Das einfachste Wirtschaftsprinzip der Welt wird hier ad absurdum geführt: Angebot und Nachfrage. Kein Großhändler nimmt aktuell eine Vorbestellung an. Somit kommt es zu einer Verknappung des Angebotes. Viele Menschen wollen aber eine PlayStation 5 haben, am besten sofort. Die Nachfrage ist also exorbitant hoch. Vorhang auf für Ebay-Anbieter, die ihre Vorbestellungen (wenn sie denn wirklich eine haben) für viel Geld weiterverkaufen wollen. Ein Angebot habt ihr leider schon verpasst – eine PS5 für schlappe 9999,99 Euro! Der Versand kostet natürlich extra:

Bild: Ebay

Übertriebene Preise für brandneue Top-Hardware sind nichts Neues. Viele sind von den sogenannten Scalpern (zu Deutsch „Skalpierer“) einfach nur genervt. Bei der Ankündigung von Nvidias neuer Grafikkarte, der RTX 3080, explodierten die Preise auf bis zu 90.000 Euro. Grund hierfür waren automatische Gebote, die den Angebotspreis künstlich nach oben trieben, um potenzielle Käufer vor zwielichtigen Angeboten zu bewahren. Diesen Trick haben sich einige Nutzer ausgedacht, die besonders angefressen von den Scalper-Taktiken waren. Den ganzen Artikel hierzu findet ihr bei den Kollegen von GIGA. Ein ähnliches Verfahren bei der PS5 ist nicht undenkbar – der Hardwarekrieg auf Ebay geht also weiter.

Geht auf diese Angebote nicht ein, auch wenn ihr unbedingt eine PS5 wollt!

Eine weitere Welle an möglichen Vorbestellungen könnte bald ins Haus stehen. Wartet also lieber ab und spart euch das Geld für seriöse Angebote – sonst unterstützt ihr die systematische Abzocke nur. Da selbst bei Vorbestellungen deutliche Verzögerungen bei der Auslieferung auftreten können, ist sowieso nicht gesagt, ob ihr wirklich die Ersten mit einer Konsole seid.

Auch wenn es teilweise als der letzte Weg erscheint, an eine PS5 zu kommen, solltet ihr nicht auf zwielichtige Angebote bei Ebay und Co. eingehen. Bleibt geduldig und kauft lieber bei seriösen Anbietern. Selbst wenn es ein paar Monate länger dauert – irgendwann bekommt ihr schon noch eure neue Konsole.