PS5: Gamer machen sich über Größe der Konsole lustig

Auf viele Fans wirkt die PS5 noch größer, als gedacht. Bildquelle Getty Images/ pixdeluxe

Nachdem Sony gezeigt hat, wie die PlayStation 5 von innen aussieht, machen sich viele Fans über die Größe der Konsole lustig. Wir zeigen euch die besten Memes, die aus der Präsentation entstanden sind.

PS5-Fans lachen über die Größe der Konsole

Die PlayStation 5 ist gewaltig. Welche Ausmaße sie tatsächlich annimmt, scheint vielen Fans erst klar geworden zu sein, als sie die Konsolen neben einem Menschen gesehen haben. Nachdem Sony enthüllt hat, wie ihr Innenleben aussieht, machen sich Fans jetzt über die Größe lustig.

Twitter-Nutzer "Nacer Reloaded" war von der Präsentation äußerst überrascht. Wer konnte ahnen, dass die PS5 fast so groß wie ein ausgewachsener Mann ist.

Wow PS5 is really huge pic.twitter.com/W8G1jH3f8v — Nacer Reloaded (@NacerReloaded) October 7, 2020

"killer beecito" glaubt, die PS5 schon einmal in der Skyline von New York gesehen zu haben. Was hat sich Sony gedacht ein so gewaltiges Gerät zu errichten?

damn bro the ps5 is freaking huge. what was sony thinking pic.twitter.com/zSwLG0qvv3 — killer beecito (@thekillerbeez_) October 5, 2020

Die Größe wird besonders deutlich, wenn ihr sie mit der PS4 vergleicht. "NumNum_Candy" zeigt, dass die Vorgängerkonsole nicht einmal hochkant an die PS5 herankommt.

Wenn ihr schon einmal an einem Auto herumgeschraubt habt, werdet ihr euch bei der neuen Konsole immerhin sofort zurechtfinden. "The IllestBeast" weiß schon genau, wie er die Festplatte seiner PS5 auswechseln wird.

Die PS5 ist jedoch nicht zufällig so groß. Sony möchte mit dem zusätzlichen Platz vor allem sichergehen, dass die Kühlung der Konsole gewährleistet ist. Während sich viele Spieler an die extreme Lautstärke der PS4 erinnern, wird dies von nun an sicherlich kein Problem mehr sein.

Wenn ihr weitere Informationen über die neue Konsole braucht, haben wir für euch eine Übersicht über die PS5 zusammengestellt.

Nach einer neuen Präsentation machen sich Spieler über ihre gewaltige Größe lustig.