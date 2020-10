Neue Gratis-Spiele bei Epic Games: Das erwartet euch in der nächsten Woche

Seit einigen Stunden sind auf Epic Games zwei neue Spiele vollkommen kostenlos verfügbar. Zeitgleich gewährt uns der Store auch einen Einblick in das Angebot der kommenden Woche - und das kann sich sehen lassen!

Update vom 09. Oktober 2020:

Seit gestern Abend können sich die Nutzer des Epic Games Store bereits zwei neue Spiele herunterladen, auf die wir weiter unten im Artikel eingehen. Doch mit dem frischen Release der Gratis-Games, zeigt der Shop auch, auf welche Spiele sich die Nutzer in der kommenden Woche freuen können.

Ab dem 15. Oktober um 17 Uhr können sich dann alle über den Epic Games Store die beiden Spiele Amnesia: A Machine for Pigs sowie Kingdom News Lands herunterladen. Während euch das Horrorspiel Amnesia perfekt auf Halloween einstimmt, dürft ihr in der Pixelwelt von Kingdom New Lands als Herrscher durch eure 2D-Lande reisen, sie weiter ausbauen und gegen dunkle Schergen verteidigen.

Epic Games schenkt euch zwei neue Spiele

Der wöchentliche Blick in den Epic Games Store dürfte für viele PC-Spieler inzwischen beinahe zur Routine gehören. Der Steam-Konkurrent verschenkt an seine Nutzer immer wieder tolle Spiele.

Auch dieses Mal kann sich die Auswahl sehen lassen, denn Epic bietet ab dem 08. Oktober um 17 Uhr die beiden Spiele ABZU und Rising Storm 2: Vietnam kostenlos an. Das geniale an der Aktion: Wenn ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Um euch die beiden Spiele zu sichern, müsst ihr einfach ab 17 Uhr im Epic Games Store vorbeischauen und die beiden Spiele einzeln eurem Account hinzufügen.

ABZU und Rising Storm: Das macht die beiden Spiele so besonders

Mit ABZU erwartet euch ein Unterwasser-Spiel der ganz besonderen Sorte. Denn während ihr in anderen Genre-Vertretern wie Subnautica um euer Überleben kämpft, könnt ihr eure Reise durch das kurzzeitig kostenlose Indie-Spiel deutlich ruhiger angehen lassen.

ABZU lebt von seinen wunderschönen Unterwasserwelten

ABZU besticht mit seiner stilisierten Optik und entspannenden Atmosphäre. Zudem ist das Spiel auch binnen weniger Stunden durchgespielt - der perfekte Anwärter für einen gemütlichen Abend auf der Couch also.

Ganz anders kommt Rising Storm 2: Vietnam daher. Beim Multiplayer-Taktik-Shooter fliegen euch beinahe dauerhaft die Kugeln um die Ohren, jeder Schritt könnte euer letzter sein. Denn wer sich nicht vorsichtig seinen Weg von A nach B bahnt, wird vom Gegner blitzschnell über den Haufen gemäht.

Vorsicht, Raketenwerfer! In Rising Storm 2: Vietnam geht es heiß her

Bis zu 64 Spieler in zwei Teams kämpfen im Vietnam-Szenario um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld. Team-Kommunikation und taktisches Vorgehen sind die beiden Grundpfeiler des Shooters, der ungeduldige „Call of Duty“-Spieler zur Weißglut treiben wird.

ABZU und Rising Storm 2: Vietnam - im Epic Games Store könnt ihr für kurze Zeit zwei interessante PC-Spiele kostenlos herunterladen. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen. Dort wird das Angebot in regelmäßigen Abständen aktualisiert.