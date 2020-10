So unterschiedlich können Controller gehalten werden

Ihr denkt, es gäbe nur eine Möglichkeit, einen Controller zu halten? Irrtum!

Holt euch die PS5 bei Amazon!

Linker Daumen am linken Stick und Steuerkreuz, rechter Daumen am rechten Stick und auf den Knöpfen, Zeigefinger auf den Schultertasten: Ganz klar, so hält man beispielsweise einen PlayStation-Controller ... DACHTET IHR! Tatsächlich gibt es da noch viele andere Varianten.

Wie haltet ihr euren Controller?

Zugegeben: Die meisten Menschen werden instinktiv die oben beschriebene Grundhaltung einnehmen, sobald sie einen Controller anfassen. Darüberhinaus gibt es aber auch recht kreative bis regelrecht absurde Handhabungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch einige eher unkonventionelle Herangehensweisen, die euch entweder amüsieren oder euch vor die Frage stellen: "Hab ich das all die Jahre über falsch gemacht?"

Und? Seid ihr nun inspiriert oder fühlt ihr euch ertappt? Letzten Endes zählt, dass ihr euren Spaß habt. Und niemand kann euch vorschreiben, mit welchen akrobatischen Verrenkungen ihr eure Hardware bedient. Wenn es funktioniert, ist alles gut! Aber vielleicht solltet ihr zumindest mal eher einleuchtende Varianten ausprobieren.