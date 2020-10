Among Us lässt euch das Update testen, das alles verändern könnte

Among Us bekommt bald neue Inhalte. Bildquelle: Getty Images/ yayayoyo

Ein neues Update für den Überraschungshit Among Us könnte die Jagd nach den Impostern deutlich interessanter machen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Neuerungen schon jetzt ausprobieren könnt.

Was bringt das neue Update für Among Us?

Das Partyspiel Among Us könnte schon bald ein wichtiges Update erhalten. Auch wenn der Entwickler InnerSloth sich noch nicht selbst zu den Neuerungen geäußert hat, haben Fans auf Reddit bereits einige Entdeckungen gemacht.

So gibt es beispielsweise einen neuen Modus, der die spannungsgeladenen Abstimmungen anonym verlaufen lässt. Dadurch weiß der Imposter nicht, wer ihn verdächtigt. Die Crewmitglieder erhalten im Gegenzug weniger Informationen, die sie für seine Ergreifung nutzen können. Gerade im Spiel mit Freunden dürften die Diskussionen dadurch deutlich hitziger verlaufen.

Weiterhin kann die Aufgabenleiste zukünftig nur noch während den Abstimmungen angezeigt werden. Wenn ihr besonders mutig seid, könnt ihr sie sogar komplett deaktivieren. Dadurch kann der Imposter leichter vortäuschen, gerade eine Aufgabe zu erfüllen, während die Fraktionen keine genaue Vorstellung mehr haben, wie nahe sie Sieg oder Niederlage sind.

So könnt ihr das "Among Us"-Update testen.

Sämtliche Neuerungen könnt ihr bereits jetzt auf [Steam](https://www.spieletipps.de/game/steam/ "Übersichtzu Steam) ausprobieren. Dafür müsst ihr in den Einstellungen zum Reiter Betas wechseln und dort "public beta" auswählen. Innersloth denkt zuletzt auch an farbenblinde Spieler und erweitert die Aufgabe, an der ihr die Kabel verbinden müsst, mit passenden Symbolen.

Der "Among Us"-Entwickler arbeitet mit Hochdruck an neuen Inhalten. In der Zukunft soll außerdem eines der langweiligsten Elemente des Spiels überarbeitet werden.

Ein neues Update für Among Us bringt einige interessante Neuerungen.