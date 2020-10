PS5-Vorbestellungen: Ausnahmsweise haben GameStop-Kunden jetzt Glück

Warum GameStop-Kunden nicht vom PS5-Vorbesteller-Chaos betroffen sind.

Die Ereignisse um die Vorbestellung der PS5 sind chaotisch. Etliche Stornierungen, Bangen um eine pünktliche Lieferung und Weiteres ereilte viele Vorbesteller der Konsole. Kunden von GameStop können das Chaos jetzt beruhigt beobachten und sich zurücklehnen.

GameStop gibt Entwarnung für Vorbesteller der PS5

Für Vorbesteller der PlayStation 5 besteht in vielen Fällen Grund zur Sorge. Nachdem mehrere Online-Shops die Stornierung von Vorbestellungen vorgenommen haben, ist nicht so ganz klar, wie sicher die eigene Bestellung der kommenden Konsole eigentlich ist.

GameStopZing hat sich in einer Mail an uns gewandt und teilt jetzt mit, dass Kunden, die eine PS5 vorbestellt haben, auch eine zum versprochenen Zeitpunkt erhalten werden. Diese können also beruhigt zum Release der Konsole mit dem Zocken beginnen.

In den Fällen, in denen Mehrfachbestellungen vorgenommen worden sind, habe sich GameStop mit den betreffenden Kunden in Verbindung gesetzt und die Lieferung auf eine Konsole beschränkt. Somit wäre eine Stornierung von Vorbestellungen umgangen worden und alle werden ihre bestellten PS5-Exemplare erhalten. Zudem schreibt GameStop, dass sie in engem Austausch mit Sony stehen und versuchen, ein weiteres Kontingent für ihre Kunden bereitzustellen.

Ob es GameStop bei der starken globalen Nachfrage gelingen wird, noch weitere Konsolen zum Vorbestellen aufzutreiben, ist fraglich. Ihr solltet aber definitiv einen Blick auf den Online-Shop werfen und die PS5 vorsichtshalber auf eure Warteliste setzen:

Die PS5 auf GameStop anschauen!

Hoffentlich kann GameStop sein Versprechen halten und PS5-Vorbesteller müssen nicht mit einer nachträglichen Enttäuschung rechnen. Inwiefern es noch einmal eine Vorbesteller-Phase zur PlayStation 5 geben wird, ist auch noch ungewiss.