Bye Bye Among Us: Unfertiges Spiel erobert jetzt die Steam-Charts

Da heißt es Bye Bye für Among Us. Ein Rollenspiel erklimmt jetzt die Steam-Charts.

Nachdem sich der Online-Hit Among Us seit mehreren Wochen wacker an der Spitze der Steam-Charts aufhält, wird es jetzt von einem heiß erwarteten Early-Access-Spiel abgelöst.

Rollenspiel-Klassiker kommt mit einem Knall zurück

Seit dem 06. Oktober ist eine Early-Access-Version des Rollenspiels Baldur’s Gate 3 erhältlich. Das seit vielen Jahren erwartete Fantasy-Abenteuer kommt als neuer Ableger der beliebten Reihe zurück und scheint sofort bei den Steam-Spielern eingeschlagen zu sein. Und das obwohl es sich sogar technisch gesehen noch in der Entwicklung befindet.

Immerhin kann es den Überraschungshit und Internet-Liebling Among Us vom Steam-Thron stoßen. Das Multiplayer-Game reiht sich mittlerweile auf dem dritten Platz ein. Ein weiterer Neueinsteiger in den Topsellern ist übrigens FIFA 21, welches seit dem 09. Oktober für PC, PS4 und Xbox One verfügbar ist.

Schaut euch FIFA 21 gerne im PS-Store an, die PS4-Version enthält sogar ein kostenloses PS5-Upgrade:

Dass die Baldur’s Gate 3-Macher von Larian Studios echten Humor beweisen, zeigt eine lustige Aktion, die im Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) des Spiels eingebaut ist.

Die Steam-Verkaufscharts werden jede Woche neu ermittelt und nach dem erzielten Umsatz der Spiele berechnet. Baldur’s Gate 3 schlägt trotz der Early-Access-Phase schon mit 59,99 Euro zu Buche und erobert damit den ersten Platz der Topseller.

Könnt ihr 9 Spiele anhand schlechter Beschreibungen erraten?

Nach ersten Spieleindrücken scheint Baldur’s Gate 3 auf voller Linie überzeugen zu können. Die Steam-Spieler sehen das offenbar ebenso. Es bleibt spannend, wie lange sich das Rollenspiel auf dem ersten Platz halten kann.