Der Prime Day 2020 bietet euch eine Vielzahl attraktiver Gaming-Deals.

Amazon hat den Prime Day 2020 gestartet und bietet euch jetzt zwei Tage lang attraktive Angebote rund ums Gaming an. Hier informieren wir euch über die besten Gaming-Deals der Shopping-Aktion.

Der Amazon Prime Day 2020 findet vom 13. bis zum 14. Oktober statt.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Amazon Prime Day ist jetzt online und die Angebote sind vom 13. Oktober zum 14. Oktober 2020 verfügbar. Wir zeigen euch hier die besten Gaming-Angebote des Shopping-Events.

Die besten Gaming-Deals am Prime Day 2020

Am Prime Day 2020 findet ihr wie gewohnt eine Vielzahl an stark reduzierten Gaming-Highlights – unter anderem Konsolen-Bundles, Spiele, 4K-Fernseher, Laptops, PC-Hardware und Zubehör.

Hier findet ihr unsere Favoriten vom Prime Day 2020:

Nintendo Switch:

PS4:

4K-TVs:

Computer & Laptops:

Speichermedien:

Warehouse-Deals:

Holt euch "20 Prozent"-Rabatt auf ausgewählte gebrauchte Artikel. Darunter auch diese Gaming-Highlights:

Schnell sein lohnt sich! Wenn ihr jetzt einen "100 Euro Amazon"-Gutschein kauft, bekommt ihr aktuell 10 Euro geschenkt. Die Aktion ist jedoch auf 50.000 Teilnehmer limitiert.

In diesem Jahr bietet euch Amazon zum Prime Day außerdem ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 31. Januar 2021 an. Damit könnt ihr jetzt also schon eure Weihnachtsgeschenke kaufen – und im Fall der Fälle ohne Probleme zurückschicken.

Amazon Prime Day 2020: Holt euch die Prime-Mitgliedschaft

Falls ihr noch kein "Amazon Prime"-Mitglied seid, könnt ihr euch hier ganz einfach für ein kostenloses und unverbindliches Probe-Abonnement registrieren und die Mitgliedschaft 30 Tage lang kostenlos testen:

Die "Amazon Prime"-Mitgliedschaft ist flexibel und ihr könnt sie euch entweder monatlich für 7,99 Euro oder ein Jahr für 69,99 Euro sichern.

Neben den Gaming-Angeboten solltet ihr euch auch diese Prime-Day-exklusiven Aktionen nicht entgehen lassen:

Wir werden diesen Artikel für euch regelmäßig aktualisieren, damit ihr immer den Überblick über die besten Deals habt. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns, welche der Angebote euch besonders gefallen haben!